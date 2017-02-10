En iyi performans sağlayan Powerbank modelleri

Akıllı telefonlar artık fazla ‘akıllı’ ve bu yüzden de batarya ömürleri yeterli olmuyor. Onlarca uygulama, oyun ve kullanım derken, kısa sürenin ardından şarj bitme noktasına geliyor.

Bu noktada da yakınlarda priz yoksa, powerbankler hayat kurtarıcı olarak devreye giriyor. Cebinizde dahi taşıyabileceğiniz bu ufak fakat kullanışlı aletler, telefonlarınızı istediğiniz yerde şarj etmenize olanak tanıyor. Peki en iyipowerbank modelleri hangileri?

Zendure A2

Türkiye’de satılmasa da Amazon üzerinden satın alabileceğiniz Zendure 2, USB-C desteğine, LCD ekrana veya Quick Charge 3.0 desteğine sahip değil fakat ilginç bir şekilde, piyasada bulunan en iyi powerbank. Fazlasıyla portatif, güzel görünüşlü, hızlı ve güçlü. Zendure A2’yi bir kere şarj ettiğinizde, telefonunuzu da birden fazla kez şarj edebilirsiniz.

Anker PowerCore 10000

Hızlı, portatif, yüksek kapasiteli ve Zendure’a kıyasla daha karşılanabilir bir powerbank modeli. Kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir cihaz.

Omnicharge Omni 13

Omnicharge, görülmüş en zeki ve en iyi powerbanklerden birisi. Belki piyasada daha ucuz ve portatif olanlar vardır ama hiçbiri bu kadar kullanışlı olamaz.

CHJDG UltraCompact Power Bank

Renkli tasarımıyla ilgi çeken ve göze de hitap eden Bulldog esintili CHJDG UltraCompact Power Bank, güçlü bir şarj kapasitesine ve diğer modellere nazaran, daha karşılanabilir bir fiyat etiketine sahip. Cebinize sığacak bir powerbank arıyorsanız, tavsiye ederiz.

Xiaomi 10,000mAh Power Bank

Portatiflikle yüksek kapasiteyi bir araya getiren Xiaomi ürünü powerbank, beklediğinizden fazlasını verecek. Tasarımı son derece şık olduğu gibi, aynı zamanda sıradışı bir fiyata da sahip. Zendure A2’nin en güçlü rakiplerinden birisi.

Zendure A3

Zendure A2 ile aynı kapasiteye sahip olsa da, ekstradan bir USB çıkışı var ve cebinize sığacak bir powerbank arayışındaysanız kesinlikle bakmanızı tavsiy ederiz.

DXPower Armor DX0001

Güzel görünüşlü ve ortalama kapasiteli DXPower Armor DX0001, özellikle doğa severlere hitap ediyor. Kampçıların, otostopçuların ve diğer gezici kişilerin tercih edebileceği cihaz, tasarım olarak da zaten bunu yansıtıyor. Ayrıca kullanılmıyorken, DXPower Armor DX0001 su geçirmez şekilde çalışıyor.

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