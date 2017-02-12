en iyi oyuncu klavyeleri

Oyun oynamayı seviyorsanız ve profesyonel bir şekilde oynuyorsanız klavye’ye önem vermeniz gerekmektedir.Sizlere birkaç önerimiz olacak.

Topre Realforce RGB

Realforce RGB, Japonya menşeli firma Topre’den geliyor ve oldukça yenilikçi bir klavye. Pahalı fiyatına rağmen son derece yetenekli ve kapasitif tuşlara da sahip. Topre Realforce RGB ile bütün gün yazı yazsanız dahi eliniz yorulmuyor ve aynı zamanda adından anlaşılacağı gibi RGB ışıklandırmaya da sahip.

İyi bir malzeme kalitesiyle gelen klavyenin tek eksiği ise bilek dinlendirmek için bölme olmaması.

Corsair K95 RGB Platinum

Realforce RGB’ye göre daha uygun bir fiyatla satılan kablolu klavye Corsair K95 RGB Platinum, oyunlara odaklanan bir mekanik tuş takımına sahip. 6 adet makro tuşa sahip olan ve 8MB dahili hafızası olan klavye, 16.8 milyon renge kadar destek veren bir ışıklandırma sistemine de sahip.

Razer Ornata

Razer kalitesi zaten tartışılmaz ve Ornata da bu geleneği devam ediyor. Manyetik bilek dinlendirme bölmesi de olan Razer Ornata, arka ışıklandırmalara da sahip. Fiyatı ise yaklaşık 500 TL.

SteelSeries Apex M800

Tasarım olarak sönük dursa da, SteelSeries’in Apex M800 modeli son derece başarılı. Kablolu klavye arka ışıklandırmaya ve programlanabilir tuşlara da sahip. Tek eksiği plastik yapısı olan SteelSeries Apex M800, Cherry MX Red modellerine benziyor.

Cherry MX Board 6.0

Mükemmel bir yazma – kullanım hissi sunan Cherry MX Board 6.0, son derece rahat bir klavye. Her ne kadar ekstra özellikleri çok fazla olmasa da, gecikme oranı olmayan bir klavye ve alüminyum şasesiyle de dikkat çekiyor.

Logitech G810

Minimalist bir ‘oyun silahı’ olan Logitech G810, tatmin edici Romer G tuşlarına sahip fakat maalesef USB geçiş portları yok. Hem Windows’ta, hem de MacOS’ta sorunsuz çalışan klavye, tamamen oyunculara hitap ediyor.

Division Zero X40

Sıradışı bir tasarımla, kırmızı-siyah renklerle gelen ve bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken Division Zero X40, mekanik olmasına rağmen son derece sessiz bir tuş takımına sahip. Maalesef ses ayarlama tuş olmasa da, klavye eksiklerini kapatmayı başarıyor .Aynı zamanda arka ışıklandırması ve USB portları da mevcut.

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