En iyi klavyeler 2017-2018

Bugünlerde klavyeler çok farklı şekillerde, boyutlarda ve tarzlarda gelirken, herkesin farklı tercihi oluyor. Kablolu mu tercih edersiniz, kablosuz mu? Portatif mi, yoksa ağır klavyeleri mi seviyorsunuz? Mekanik olması gerekiyor mu, numpad ihtiyacınız var mı?

Tüm bunlar tercih meselesiyken, elimizde en iyi klavyeler listesi bulunuyor.

Mekanik klavye mi, normal mi?

Klavye alırken en çok sorulan sorulardan birisi de bu. Bir zamanlar piyasada sadece mekanik klavyeler yer alıyordu fakat zaman içinde, fiyat olarak da daha ucuza üretildikleri için zar yapılı klavyelere geçildi. Mekanik klavyeler daha çok ses çıkarsalar da, özellikle oyuncular için daha uygunlar çünkü tuşların yanıt verme süresi çok erken ve aynı zamanda kolay da bozulmuyorlar.

Cherry G80-3000

Mekanik bir klavye olan Cherry G80-3000, hem sık yazı yazanlar, hem de oyun oynayanlar için oldukça iyi bir tercih. Sadece 50g ağırlığındaki bu harika klavye sıradan görüntüsüne rağmen performansıyla sizi tatmin edecektir.

Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus

Yaklaşık 100 TL’ye satılan bu Logitech yapımı kablosuz klavye, aynı zamanda üstünde bir touchpade de sahip ve pil ömrü de epey dayanıklı. Bu yüzden uzaktan da bilgisayar kullanabiliyorsunuz ve yanınıza mouse almanıza gerek kalmıyor.

Aynı zamanda Windows’un yanı sıra Android TV, Chrome OS ve hatta Android telefonlarda da kullanabileceğiniz klavye kesinlikle tavsiye edilesi.

G.Skill RipJaws KM780 RGB

Logitech’e göre daha pahalı olan ve daha çok oyunculara hitap eden bu mekanik klavye, özellikle RGB ışıklarıyla göz alıyor. Bilek koyma kısmı da olan ve 10 özel oyun tuşuyla gelen klavye, kulaklık-mikrofon girişlerine ve şık bir tasarıma da sahip.

SpeedLink Ultor Illuminated

Eğer numpad kullanmıyorsanız ve klavye ile mouse arasındaki mesafeyi kısaltmak istiyorsanız, SpeedLink Ultor Illuminated adlı bu mekanik oyuncu klavyesi tam size göre. Bunu aslında pek çok profesyonel oyuncu tercih ediyor ve klavye-mouse arasında fazla mesafe olmamasını tercih ediyor.

Türkiye’de bulunmasa da, 50g ağırlığındaki bu başarılı klavyeyi Amazon gibi platformlardan edinme şansınız var.

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