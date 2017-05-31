En iyi HTC U11 Kılıf ve Aksesuarları

HTC kısa bir süre önce son amiral gemisi akıllı telefonu U11’i satışa sunarken, cihaz herkesten olumlu yorumlar aldı. Metal kasasıyla, IP67 sertifikasıyla ve QHD ekranıyla dikkat çeken telefon için alınabilecek oldukça başarılı kılıf-kapak ve aksesuarlar da mevcut.

Spigen Rugged Armor HTC U11 kapağı

Zaten Spigen marka kılıflar kaliteleriyle tanınıyorlar ve Spigen Rugged Armor HTC U11 sürümü de farklı değil. Parlak siyah rengi ve karbon fiber kaplama yapısıyla zaten dıştan bakılınca bile kalitesini belli eden kılıf, aynı zamanda üst düzey koruma da sağlıyor. Air Cushion teknolojisiyle şoklara karşı da dayanıklı olan Spigen Rugged Armor, aynı zamanda HTC Edge Sense modeliyle de uyumlu.

HTC U11 deri kılıf

HTC’nin zaten resmi olarak kendi sattığı bu kılıf, sentetik deri ve mikrofiber karışımından oluşuyor. Görünüş itibariyle de son derece premium duran ürün, koruma anlamında da pahalı rakiplere oranla altta kalır yapıda değil.

Spigen Liquid Crystal HTC U11kapak

Açıkçası HTC U11 görünüş itibariyle harika bir telefon ve eğer siz de bunu hem kılıf arkasında saklamak istemiyor, hem de telefonu korumak istiyorsanız Spigen Liquid Crystal tam size göre. Adından da anlaşılacağı üzere şeffaf bir kapak ve hem hafif, hem de esnek. Ayrıca ortalama üstü de bir koruma sağlıyor.

LK Defender

Başarılı bir HTC U11 kılıfı olan LK Defender, siyah-mavi renklerin karışımıyla şık bir görünüme sahip ve çarpmalara, düşmelere karşı son derece dayanıklı silikon bir kapak. Şok emme özelliğinin yanı sıra çiziklere de ‘Dur’ diyen LK Defender, aynı zamanda farklı renk seçeneklerine de sahip.

TopAce Ultra Thin Transparent

Yine HTC U11’i saklamak istemeyenlerdenseniz, bu kapak da hafif ve şık görüntüsüyle tam size göre diyebiliriz. İnanılmaz derecede ince olan kapak, cihazınızın her hattını belli ediyor ve silikon bir yapıyla karşınıza çıkıyor. Ayrıca çok hafif olmasına rağmen, ortalama üstü bir koruma sağlamakta.

Dretal Silicone Rubber HTC U11 kapağı

HTC U11’in cam tasarımı telefonu son derece şık yapsa da, aynı zamanda bir o kadar kayganlaştırıyor. Bu konuda Dretal kılıf çare olurken, lastik benzeri bir yapıya sahip ve telefonu rahatlıkla tutmanızı sağlıyor. Üstelik görünüş olarak da son derece premium yapıda ve üst düzey koruma sağlıyor. Ayrıca 30 gün geri iade garantisi mevcut.

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