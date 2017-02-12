En iyi Galaxy Note 7 Alternatifleri

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senenin sonlarında satışa çıkan Samsung Galaxy Note 7, beklenmedik bir problemle karşılaşmıştı.

Bataryası yanan telefon önce geri toplanmıştı, ardından tekrar piyasaya sürülmüştü fakat sorun devam etmişti. Bunun ardından Samsung, telefonu komple piyasadan çekme kararı almıştı.

Huawei Mate 9

Huawei’nin Mate 9 modeli, Samsung Galaxy Note 7 ve iPhone 7’den esintiler taşıyan, iki telefonun ortak yönlerini birleştiren bir cihaz. Yeni EMUI 5.0 OS işletim sistemiyle gelen Huawei Mate 9, iOS ve Android arasındaki farkları başarıyla kapatıyor.

Note 7’ye nazaran daha geniş ekranlı bir telefon olan Huawei Mate 9, yeni bir işlemci çipsetiyle geliyor. Cihazda Leica çift kamera lensi varken, 12MP ve 20MP iki kamera var. Performansı da etkileyici ve 4GB RAM var.

iPhone 7 Plus

Eğer illa Android eko sistemine bağlı değilseniz, iPhone 7 Plus da sizin için iyi bir alternatif olabilir. Samsung’un phablet modelinden boyutları biraz daha büyük ve alüminyum kasayla geliyor. Quad HD ekranla gelen 5.5 inç ekranlı 1080p panelli iPhone 7 Plus’ta 401ppi piksel derinliği var.

İki adet 12MP kamerayla satılan iPhone 7 Plus’ta aradığınızı bulabilirsiniz.

Google Pixel XL

Android’in en saf hâlini sunan Google Pixel XL, yeni Google Assistant’ıyla Siri’yi de geçmeyi başarıyor. Snapdragon 821 işlemci çipseti, 4GB RAM ve cam-metal karışımı bir kasayla gelen Google Pixel XL, Galaxy Note 7 için ideal alternatiflerden.

5.5 inç 2K AMOLED ekranla gelen Google Pixel XL, Gorilla Glas 4 cama, parmak izi tarayıcısına sahip ve tercih edilebilecek en iyi telefonlardan.

Samsung Galaxy S7 edge

Her ne kadar Note 7 faciasından sonra müşterilerinin güvenini kaybetse de, S7 Edge hala çok iyi bir telefon. Note 7 tasarımına benzer şekilde gelen Galaxy S7 Edge, Quad HD ekran çözünürlüğüne sahip.

Sony Xperia Z5 Premium

İlk 4K ekranlı telefon olarak satışa sunulan Sony Xperia Z5 Premium, 5.5 inç ekrana ve 4K çözünürlüğe sahip. IP68 sertifikasıyla çıkan Z5 Premium, toza ve suya karşı dayanıklı. Aynı zamanda 1.5 metre suda 30 dakika kadar kalabiliyor.

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