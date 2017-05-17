En iyi FTP programları 2017

Bilgisayarlar veya ağlar arasında sık sık dosya transferi yapıyorsanız, web işleriyle uğraşıyorsanız muhtemelen iyi bir FTP programına ihtiyacınız olacak. Biz de bu yılın en iyi FTP programlarını derledik.

FileZilla

Bilinen ücretsiz en iyi FTP programları arasında yıllardır FileZilla geliyor. Tabii ki bunun haklı gerekçeleri de var. Eğer geniş dosyaları web sitenize veya herhangi bir sunucuya transfer ediyorsanız, FileZilla hem güvenli yükleme seçeneği sunuyor, hem de yüklemeleri istediğiniz an durdurabilme şansı tanıyor.

Birden fazla site veya sunucuyla çalışanlar için büyük vakit tasarrufu sağlayan FileZilla, aynı zamanda multi panelli bir arayüze sahip ve kısa sürede alışıyorsunuz. Tamamen ücretsiz olması, menülerinin özelleştirilebilmesi avantaj sağlarken, ilk tercihiniz kesinlikle FileZilla olmalı.

Core FTP LE

Bir diğer alternatif olan Core FTP LE, Pro sürümün ücretsiz hali. Her ne kadar biraz eski bir program olsa da, hâlâ en iyi FTP clientleri arasında yer alıyor. Elbette thumbnaillerin, FTP takviminin ve şifreleme seçeneklerinin Pro sürüme mahsus olması dezavantaj olmasa da, Core FTP LE sürümünde de pek çok fonksiyonel özellik var.

Aynı zamanda tarayıcı entegrasyonu bulunan ve uzaktan dosya değiştirmeye, dosya transferlerini durdurmaya veya devam ettirmeye izin vermesi avantajlarından birkaçı.

FireFTP

FireFTP’nin diğer FTP programlarından en büyük farkı, kendi başına bir program değil de, tarayıcı eklentisi olması. Mozilla Firefox uzantısı olarak karşımıza çıkan ve tarayıcıda çalışan program, Firefox kullanıcıları için ideal.

Her ne kadar FTP’ye tarayıcı üzerinden erişmek biraz garip gelse de, FireFTP sunduğu özelliklerle oldukça başarılı. Birden fazla siteyi yönetip, SSL/TLS şifreleme sisteminden faydalanabileceğiniz programda, uzaktan erişim imkanı da mevcut.

CoffeeCup Free FTP

Adından da anlaşılacağı gibi ücretsiz bir FTP programı olan CoffeeCup, biraz eski olsa da başarılı bir seçenek. SSH transferlerine de imkan tanıyan program, özelleştirilebilir bir arayüzle geliyor fakat maalesef ücretsiz sürümünde karşınıza biraz reklam çıkıyor. Eğer gözlerinizi onlardan ayırıp kullanırsanız, oldukça başarılı bulacağınızı garanti ediyoruz.

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