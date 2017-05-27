Bir zamanlar fotoğraf çekmek maliyetli bir işti ve insanlar devamlı olarak film satın alıyor, banyo için fotoğrafçılara para ödüyordu. Şimdi ise DSLR çağındayız ve dijital bir kamera aldıktan sonra bir daha ücret ödemiyorsunuz, sınırsız sayıda fotoğraf denemesi yapabiliyorsunuz. Biz de bu yazıda en iyi fotoğraf teknikleri nelerdir bunlara değineceğiz.

Diyafram önceliği

Diyaframa öncelik vermek için çoğu DSLR kamerada yer alan A ya da Av modlarını kullanabilirsiniz. Bunu aktif hale getirdiğinizde kameranız ISO ve shutter hızlarına kendi karar verecek fakat diyafram ayarlarını size bırakacak.

Av modundayken sensöre giren ışık miktarını ve alan derinliğini elle kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde arka planı bulanıklaştırabilir, odaklanmak istediğiniz nesneleri ön plana çıkarabilirsiniz. f/1.4 ya da f2.0 gibi yüksek diyafram aralıklarında sensöre çok fazla ışık gireceği için size pek fazla alan derinliği şansı tanınmaz ama diyafram kısıldıkça, giderek sahneye daha da odaklanır ve alan derinliği yaratırsınız.

Spor çekimleri

Spor fotoğraflarının çekimleri hâliyle çiçek, böcek çekmeye benzemiyor. Bu tip fotoğraflarda genellikle hareketli bir öznenin – nesnenin sabit kalması isteniyor ve bunun için de yüksek shutter hızları gerekiyor. Bunun için önceliği shutter hızına vererek, kameranızda S moduna geçebilirsiniz. Bu şekilde DSLR kamera shutter hızını ayarlamayı size bırakacak, diğer ayarları kendi halledecektir.

Genelde 1/500 ideal hız olsa da, bütün spor dalları için yüksek shutter kullanılmaz.

Uzun pozlamalar

Uzun pozlama yaparak yıldızların hareketini, gece yolda seyahat eden arabaları ve uçakları görüntüleyebilirsiniz. Uzun pozlamada amaç lens içine dengeli biçimde ışık girmesini sağlamaktır. Zamanlama ise çoğu zaman tahmini yapılır çünkü pek çok DSLR makinede ışık metresi düzgün çalışmamakta.

Uzun pozlama yaparken, kamreanın hiçbir şekilde hareket etmemesi gereklidir. Bunun için mutlaka tripod benzeri bir yapı kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca uzun pozlama adından da anlaşılacağı gibi hemen çekilen fotoğraf türü değildir. Almak istediğiniz görüntüye bağlı olarak pozlama süresi birkaç saniye de, birkaç saat de sürebilmektedir. Dolayısıyla sabırlı olmalı, sensöre ışığın tamamen girdiğinden emin olmalısınız.

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