En iyi ekran videosu kaydetme uygulaması (Az Screen Recorder)

2016 yılının son gününde sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir takipçimiz yeni akıllı telefon aldığını ve oynadığı oyunlarının videolarını çekip youtube’da yayınlamak için neler yapabileceği konusunda yardım istemiştir.Akıllı telefonlar için birçok ekran videosu çekme özelliği bulunmaktadır.

Teknoscrool.com olarak sizler bir sürü uygulama sunup kafanızı karıştırmak istemiyoruz.Bizimde de denediğimiz bir uygulama olan AZ Screen Recorder uygulamasını önermek istiyoruz.Uzun bir süredir deniyoruz ve basit arayüzü ile gayet rahat kullanabileceğininiz bir uygulamadır.Az Screen Recorder uygulamasını yüklediğinizde kısayolu otomatik olarak oluşacak.Uygulamayı çalıştırdığınızda ise aşağıdaki resimdeki gibi ekranın sol ortasında video kayıt işareti çıkmaktadır.

Yukarıdaki resimdeki gibi sekme otomatik olarak çıkmaktadır.Bu sayede işlemlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz.Video çekimi yaparken istediğiniz gibi başlatabilir ve durdurabilirsiniz.

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