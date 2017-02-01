En iyi ekran kartları (2017)

Özellikle oyun oynayanlar için ekran kartları bilgisayarın en önemli parçalarından. Bazen bu parça seçimleri zahmetli bir hâl alabiliyor ve en iyi fiyatı ödeyerek, en iyi performansı almaya çalışıyorsunuz. Peki 2017 yılında alabileceğiniz en iyi ekran kartları neler?

En yüksek teknoloji ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080

Eğer cebinizde bolca paranız varsa ve 4K oyunları 60 fps’de oynamak istiyorsanız, Nvidia GeForce GTX 1080 kesinlikle tercih etmeniz gereken ilk ekran kartı. İki adet 980 Ti’nin performansını alabileceğiniz ürün, oyunlar için en iyi çözüm konumunda. Nvidia GeForce GTX 1080 sayesinde artık iki ekran kartını bir arada kullanmaktan da kurtulacaksınız. Yani 4K oyunlar için, tek bir ekran kartı yeterli olacak.

En iyi orta seviye ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060

GTX 1080’in yarısı bir fiyatla satılan Nvidia GeForce GTX 1060, orta seviye ekran kartları arasında en yüksek performansı alacağınız ürün. 3GB ve 6GB bellek seçenekleriyle geliyor ve full HD oyun oynarken muazzam performans sunuyor. Overclock yapma seçeneğinizin de olduğu kart, eğer 4K oyunları tercih etmiyorsanız en iyi seçenek olacaktır.

En iyi giriş seviyesi ekran kartı: AMD Radeon RX 460

Eğer GTX 1060’a yüksek ücretler ödemek istemiyorsanız, AMD Radeon RX 460 kesinlikle onun için en iyi alternatif. HDR desteği sunan ve 1080p oyunları rahatlıkla, yüksek performansla oynayabileceğiniz ekran kartı 2GB ve 4GB bellek seçenekleriyle geliyor. AMD’nin her zamanki uygun fiyat politikasını devam ettiren Radeon RX 460, pek çok oyunu en yüksek ayarlarda 60 fps ve Full HD olarak oynamanıza olanak tanıyacaktır.

Alternatif: Asus ROG Strix GTX 1050 Ti

Asus ROG Strix GTX 1050 Ti de kaliteli bir ekran kartı alternatif. 4GB Bellek seçeneğiyle geliyor ve hem üst düzey overclock performansı sunuyor, hem de oyunları 1080p çözünürlükte sorunsuz olarak açıyor. Eğer Nvidia’nın GTX 1060 ekran kartına başarılı bir alternatif arıyorsanız, kesinlikle yönelmeniz gereken ekran kartı Asus ROG Strix GTX 1050 Ti olacaktır.

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