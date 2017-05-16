Microsoft artık hiç olmadığı kadar güvenliğe önem veriyor ve yeni Windows 10’la birlikte gelen Windows Defender ve güvenlik duvarı, oldukça başarılılar.

Pek çok kullanıcı bunlarla yetinse de, yine içinizin rahat etmesi adına kullanabileceğiniz çeşitli antivirüs çözümleri bulunuyor. Peki en iyi antivirüs programları 2017 yılında hangileri?

Bitdefender Antivirus Plus 2017

Bitdefender Antivirus Plus 2017, sistem düşmanı virüsler ve diğer rahatsız edici malware yazılımlara karşı inanılmaz bir koruma sağlıyor. Güçlü bir merkezi koruması olan program, dünya üzerindeki 500 milyon Bitdefender kullanıcısından aldığı verileri bir araya getiriyor ve potansiyel tehditlerin de önüne geçiyor.

Çeşitli teknoloji siteleri tarafından da kullanıcıların bir numaralı tercihi seçilen Bitdefender Antivirus Plus 2017’nin en iyi yönü hızlı performansı, kullanışlı özellikleri, devamlı destek sağlaması. Eğer güçlü bir güvenliğe sahip antivirüs programı arayışındaysanız ve bir servet de harcamak istemiyorsanız, Bitdefender’a göz atın deriz.

Kaspersky Total Security

Kaspersky zaten yıllardır en tanınan markalardan birisi ve Total Security sürümü de tüm cihazlar için tam bir koruma sağlıyor. Çocuk koruması da sağlayan ve çok yönlü bir anrivirüs programı olan Kaspersky Total Security, bilinmeyen bağlantılara karşı güvenlik duvarı sunuyor, malware yazılımları engelliyor ve kişisel bilgilerinizi de koruyor.

Fiyat olarak biraz pahalı olsa da, Windows’un yanı sıra macOS, iOS ve Android gibi çok farklı işletim sistemlerinde de çalışabiliyor.

Webroot SecureAnywhere AntiVirus

Bir bulut servisi üzerinden çalışan Webroot SecureAnywhere AntiVirus, sabit diskinizde sadece 2 MB gibi inanılmaz bir yer kaplıyor ve sistem beklemedeyken, 4 MB RAM kullanımı yapıyor. Bu yönüyle inanılmaz bir performans dostu antivirüs olan program, internete bağlı olmadığınız zamanlarda ise yüklenen yeni programları, dosyaları karantinaya alıyor ve tekrar internete bağlanana kadar burada bekletiyor.

Eğer hem hızlı, hem de yer kaplamayan bir antivirüs arayışındaysanız kesinlikle tavsiye ederiz.

Norton Security Standard

Uzun zamandır bilinen bir antivirüs olan Norton’u seven de çok, nefret eden de fakat şu bir gerçek ki, hâlâ piyasadaki en iyi antivirüslerden bir tanesi.

Bütün büyük güvenlik firmaları gibi, Norton Security Standard da farklı ödeme planları sunuyor ve standart sürümü gayet bütçe dostu.

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