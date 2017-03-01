En iyi 7 uçak oyunu (Android)

Android telefonlar genel anlamda, zaman açısından büyük tasarruflar etmemize olanak sağlar. Bu tasarruf edilen zamanlar ise en iyi şekilde değerlendirilebilir.

Mesela Android cihazınız ile en iyi oyunları oynamak, siz son derece keyifli bir vakit geçirme olanağı sağlayacaktır. Bu nedenle Android telefonunuz için çeşitli oyunlar indirmek oldukça büyük bir eğlence olanağı sağlayacaktır. Bu oyunlardan biri ise uçak oyunlarıdır diyebiliriz. Siz değerli Android kullanıcıları adına, Android için en iyi 7 uçak oyununu derledik ve bu oyunlar hakkında yaptığımız araştırmaları sunmak istedik. Bu oyunlar sayesinde aksiyon ve macerayı bir arada yaşayabilirsiniz. Öte yandan bu oyunlar ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Android’ in en büyük uygulama destekçisi olan Play Store’da birçok uçak oyunu mevcut. Ancak bu uçak oyunları arasında oldukça kaliteli olan uçak oyunları seçmek, sizler için harika bir deneyim olacaktır. Siz değerli Android kullanıcıları için derlediğimiz bu uçak oyunlarını açıklamak adına sırayla gidelim:

Exterme Landings

Android kullanıcıları için son derece zevkli bir oyun imkanı sunan uçak oyunu, Play Stor’da yer alan en iyi uçak oyunlarından biri diyebiliriz. Uçak simülasyonu bakımından oldukça güzel grafiklere sahip olan bu oyun, Android 4.0 ve üzeri cihazlar için yüklenebiliyor. Cihazınızın bu oyun için güçlü olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Sky Force 2014

Android camiasına adım atmadan yıllar önce, bilgisayarlarda oynanan bu oyun, Sky Force 2014 ismi ile Play Stor’a adımını atan en iyi uçak oyunlarından biri. Son derece akıllıca bölümleri, gerçekçi ses efektleri ve son derece ideal grafikleri ile Android 4.1 sürümüne sahip ve üstü cihazlar için bulunmaz bir oyun diyebiliriz.

Infinite Flight

Uçak simülasyonu ve grafikleri açısından oldukça başarılı bir görüntü sergileyen söz konusu uçak oyunu, paralı olmasına rağmen en çok sevilen uçak oyunlarından biri. Android 4.0 ve üzeri cihazlar için hizmet veren bu oyun oldukça başarılı grafiklere sahip.

Air Navy Fighters

Az ama öz uçak seçenekleri olan bu uçak oyunu, özellikle Android 2.2 ve üzeri cihazları desteklediği için, son derece sık bir şekilde tercih ediliyor. Grafik açısından da oldukça başarılı olan bu oyun, birçok Android kullanıcısına hitap ediyor.

Fighterwing 2

Uçak savaşı simülasyonu sağlayan söz konusu uçak oyunu, grafik açısından da oldukça başarılı. Android 2.3 ve üzeri cihazlara hizmet veren bu oyun, çok oyunculu seçeneği ile de oldukça beğeni toplamakta.

X-Plane 9

Oyunun son derece gerçekçi bir simülasyon sunması, uçak oyunu severleri büyüleyecek türden diyebiliriz. Çok oyunculu desteği ile söz konusu oyun, en çok tercih edilen uçak oyunlarından biri.

Flight Simulator 3D

Havacılık oyunlarından biri olan söz konusu uçak oyunu, simülasyon açısından oldukça başarıl. Grafik açısından da ideal bir görünüm sergileyen bu oyun, teknik konulara meraklı olan oyun severler için eşsiz diyebiliriz.

Listemizde yer alan en iyi uçak oyunlarından faydalanmak için Play Store’dan hemen indirebilirsiniz. Söz konusu oyunlar boş zamanlarınızı oldukça eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize olanak sağlayacak diyebiliriz. Özellikle de uçak severseniz…

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