En iyi 13 inç Laptop önerileri

13 inç. Bu rakam tartışılabilir olsa da, çoğu kişi en iyi dizüstü bilgisayar ekran oranı. Ne fazla küçük, ne fazla büyük olan 13 inç laptopların en iyi modellerini sizler için derledik.

Dell XPS 13

Çift çekirdekli Intel Core i3-Core i7 işlemcilerle gelen Dell XPS 13, 4 ve 8GB RAM seçenekleri sunuyor. 13 inçlik Full HD ekranıyla ve SSD seçenekleriyle karşımıza çıkan ürünün en büyük avantajı oldukça dayanıklı bataryası. MacBook ve HP Spectre ile benzer bir tasarıma sahip olan Dell XPS 13’ün dezavantajları ise web kamerasının kötü pozisyonu ve Windows Hello olmaması.

13 inç MacBook Pro – Retina

Retina ekranla gelen 13 inçlik bu MacBook Pro modelinde son derece hızlı bir işlemci ve inanılmaz başarılı batarya ömrü bulunuyor. IPS ekranlı cihazda 256GB-1TB arası SSD seçenekleri yer alırken, 8GB-16GB RAM mevcut.

Pahalı fiyatına rağmen tercih edilecek ilk 13 inç laptoplar arasında yer alan MacBook Pro’nun tasarımı da yenilenseydi, tadından yenmez hâle gelirdi.

Samsung Notebook 9

Çift çekirdekli Intel Core i5-6200U işlemci ve 8GB RAM’le gelen Samsung’un Notebook 9 modelinde full HD 13 inç ekran var. İnce ve kibar yapısıyla dikkat çeken, uygun fiyatlı ürünün tek eksiği ise batarya ömrünün biraz kısa olması.

Asus ZenBook UX305

Uygun fiyatıyla alınabilecek en iyi ultrabooklardan olan 13 inç ekranlı Asus ZenBook UX305, çift çekirdekli Intel Core i7-6500U işlemciye ve 4GB RAM’e sahip. Cihazda SSD de bulunurken, ekran kalitesi, klavyesi ve trackpadi son derece başarılı. Eğer hoparlörleri de biraz büyük-gürültülü olsaydı, Asus ZenBook UX305 kusursuza yaklaşabilirdi. Ayrıca hem full HD, hem de Quad HD ekran seçenekleri mevcut.

Acer Aspire S 13

Bütçe dostu Acer modeli, Intel Core i5 ve i7 işlemci seçenekleriyle gelirken, yüksek performans sunuyor. En kötü yanı ise Acer modellerinin genelinde olduğu gibi ‘ucuz’ duran dış materyal tasarımı ve kötü batarya ömrü. Fakat yine de, harika fiyatıyla Acer Aspire S 13 alınabilecek en iyi ultrabook modelleri arasında yer alıyor.

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