En büyük ekranlı ve ucuz akıllı telefon modelleri

Son yıllarda pek çok akıllı telefon üreticisi ‘ne kadar büyük, o kada iyi’ sloganıyla yola çıksa da, bu ürünlerin dezavantajları da oluyor.

Büyük ekranlı telefonlar mobil oyunlarda ve videoda oldukça iyiyken, bazen gereksiz büyük kalabiliyorlar ve cebe dahi sığmayabiliyorlar.

Yine de hala çok sayıda kişi büyük ekranlı telefonlara rağbet gösteriyor ve bir Google Pixel XL veya iPhone 7 Plus almak için böbreklerinizi satmanıza gerek yok. Onun yerine hazırladığımız listeden hem büyük ekrana, hem uygun fiyat etiketine sahip telefonlara göz atabilirsiniz.

Alcatel Idol 4S

1000 lira bandında satılan Alcatel Idol 4S, 5.5 inç ekrana ve Qualcomm Snapdragon 652 işlemci çipsetine sahip. 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve microSD kart desteği bulunuyor. Piksel derinliği, ince ve hafif yapısı, başarılı bataryasıyla öne çıkan telefon, hem uygun fiyatlı, hem de büyük ekranlı orta sınıf bir cihaz arayanlar için kesinlikle ideal.

Moto G4

5.5 inç ekranlı Moto G4, 800 lira gibi son derece makul bir fiyatla satılıyor. Full HD ekrana sahip olan, Qualcomm Snapdragon 617 işlemci çipsetli telefonda 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve 128 GB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği bulunuyor.

Önceki sürümlerin aksine kamerasının da oldukça geliştiğini gördüğümüz yeni Motorola-Lenovo ürünü, piyasadaki en iyi fiyat-performans telefonlarından. 3000 mAh bataryası yoğun geçen bir günü bile karşılarken, tek eksiği işlemcisi.

Asus Zenfone Zoom

Asus Zenfone Zoom da şu anda mevcut en iyi seçeneklerden. Moto G4 gibi 5.5 inç full HD ekrana, Intel Atom Z3580 işlemciye sahip olan cihazda 4 GB RAM ve 64GB dahili hafıza mevcut. Oldukça uygun fiyatlarla sahip olabileceğiniz 5.5 inç boyutundaki telefonun eksikleri de elbette var. 3000 mAh bataryaya sahip olsa da, kullanımda çabuk bitebiliyor. Aynı zamanda 4K UHD video kayıt seçeneği yok ve video sabitleme özelliği de sadece 720p moduyla kısıtlı. Ayrıca otomatik sabitlemede de sıkıntılar mevcut. Buna rağmen, Asus’un Zenfone Zoom modeli büyük ekran arayanlar için hem ucuz, hem kaliteli bir seçenek.

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