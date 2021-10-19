Egea’da anahtarsız çalıştırma özelliği sadece Lounge pakette

Yeni Egea tasarımı ile otomobil alacakları etkilemeyi başardı. FIAT bu seneki yeni EGEA modellerine daha önce hiç olmayan bir özelliği getirdi. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bu sene yeni EGEA modellerinde yerini aldı. Bu özellik sayesinde kontak anahtarını kullanmıyorsunuz. Kapıyı açmak için kumandaya basmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca arabayı çalıştıracağınız zaman kart cebinizde olması yeterli oluyor.

Peki bu anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği yeni EGEA modellerin hangisinde yer alıyor.

Bildiğiniz üzere Lounge paketi, Egea’nın en dolu versiyonudur. Sadece Lounge paketlerinde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği yer almaktadır. Lounge modellerinde standart olarak gelmektedir.

Not: Daha alt paket olan urban ve street paketlerine bu özellik mevcut değil. Ekstra ücret vererek bile bu donanımı ekletemiyorsunuz. Onun için iyi düşünüp almanızda fayda bulunuyor.