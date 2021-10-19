Bilim ve Teknoloji

Egea’da anahtarsız çalıştırma özelliği sadece Lounge pakette

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Ekim 2021
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Yeni Egea tasarımı ile otomobil alacakları etkilemeyi başardı. FIAT bu seneki yeni EGEA modellerine daha önce hiç olmayan bir özelliği getirdi. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bu sene yeni EGEA modellerinde yerini aldı. Bu özellik sayesinde kontak anahtarını kullanmıyorsunuz. Kapıyı açmak için kumandaya basmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca arabayı çalıştıracağınız zaman kart cebinizde olması yeterli oluyor.

Peki bu anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği yeni EGEA modellerin hangisinde yer alıyor.

Bildiğiniz üzere Lounge paketi, Egea’nın en dolu versiyonudur. Sadece Lounge paketlerinde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği yer almaktadır. Lounge modellerinde standart olarak gelmektedir.

Not: Daha alt paket olan urban ve street paketlerine bu özellik mevcut değil. Ekstra ücret vererek bile bu donanımı ekletemiyorsunuz. Onun için iyi düşünüp almanızda fayda bulunuyor.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Ekim 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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