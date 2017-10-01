Efsane özellikleri olan Xiaomi Mi Note 3

Adından Dünya pazarında sıkça söz ettiren telefonlardan olan Xiaomi firmasının yeni orta segment telefonlarından olan Mi Note 3’ün merak ettiğiniz detaylarına göz atmak istiyoruz.

Başarılı özellikleri ile ülkemizde amiral gemi telefonlara kafa tutması beklenen telefonun bütün detaylarını buradan açıklamak istiyoruz.

Xiaomi Mi Note 3 Ekran özellikleri

Ekran konusunda amiral gemi telefonlarına uyguladığı 0 çerçeveli telefonları ile dikkatleri üzerine çeken firmanın bu telefonda 5.5 inç kapasitesinde bulunan ekran boyutu son yıllarda en çok tercih edilen ekran boyutu olarak dikkat çekmektedir. 1080 x 1920 piksel yoğunluğunda bulunan ekranının başarılı grafik çözünürlüğü telefonu üst sınıf telefonlar arasında göstermektedir. Kapasitif dokunmatik ekran türü bulunan Note 3’de ekran gövde oranı ise 73.9%’dur.

Xiaomi Mi Note 3 Batarya özellikleri

Telefonda bulunan hızlı şarj özelliği aslında en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Özellikle bu telefonda bulunan USB – C tipi şarjın olması diğer modellerden farklı şarj yuvası ile karşımıza geldiğini göstermektedir. 3500 mAh kapasitesinde bataryası bulunan telefonun bataryasının ise değişmesi söz konusu değildir. 3.0 ile şarj olan telefon 40 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tam olarak şarj olmaktadır.

Xiaomi Mi Note 3 Temel özellikleri

Snapdragon 660 yonga seti bulunan telefonda CPU frekans ayarı ise 2.2 Ghz kapasitesindedir. 8 çekirdekli işlemcisi bulunan bu telefonun 14 MM inceliğinde olması da telefonun kibar bir görüntüsünün olmasını sağlamaktadır. RAM kanalları olarak çift RAM kapasitesi bulunan telefonun 6 GB RAM kapasitesi bulunmaktadır. 64 GB dahili depolama alanı bulunan telefonunda SD kart desteği bulunmamaktadır.

Xiaomi Mi Note 3 kamera özellikleri

Kamera konusunda başarılı özellikleri bünyesinde barındıran bu telefonda arka kamera olarak çift kamera bulunmaktadır. 12 MP çözünürlüğe sahip olan bu kameralardan bir tanesi geniş açı ile fotoğraf ve video çekme imkanı sunmaktadır. Bu yüzden bu telefonda bulunan arka kameralar farklı işlerde tercih edilebilir. Arka kameraların aksine ön kamerasında 16 MP çözünürlüğe sahip olan kamera selfie severler tarafından oldukça büyük beğeni topladı. Özelikle bu konuda bugüne kadar çıkarttığı telefonlarda her zaman arka kameranın yüksek olması , bu telefonda fark yarattığının en büyük göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

2 farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan telefonda mavi ve siyah renkler ülkemizde satışa sunulacaktır. Fiyat olarak 2 Bin TL bandında satışa çıkması beklenen telefonda Android 7.1 işletim sistemi sunulmaktadır.

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