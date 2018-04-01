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Efsane çizgi film Kaptan Tsubasa 2000’den sonra doğumlular belki hiç izlemedi ama kesin ismini duymuştur. Efsane Kaptan Tsubasa tekrardan ekranlara geleceği yönünde haberler çıkmaya başladı. Kaptan Tsubasa çizgi filmi tamamen bir nostalji ve efsaneler...

Edirne’de PS3 kol tamiri yapan yer var mı? Geçen bir soru geldi ve bu soruyu cevaplayıp cevaplamama konusunda çok kararsız kalmıştık. Neden kararsız kaldınız derseniz baya araştırılması gereken bir konu olduğu için. Gelen soruda ziyaretçimiz Edirne’de PlayStation...