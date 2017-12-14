Dünyanın en önemli 5 mucidi

Son dönemlerde sosyal paylaşım ağlarında çokça bahsedilen Adanalı kardeşimizin dediği gibi, ‘Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan ol’ Çünkü insan bir şeyler bırakabilmeli kendinden sonraki nesillere, ya da tabiri caizse hayallerinin ardından gidecek kadar cesur olmalıdır.

Bazı insanlar vardır ki farklıdır, sanki bir şeyler var onlarda ne yaparsak yapalım hayal güçlerine erişemeyiz.

• Nikola Tesla

Her ne kadar bir dönem yanında çalıştığı Thomas Edison’nun gölgesinde kalmış olsa da, gerek geliştirdiği Alternatif Akım ile gerekse Niagara Şelalesinde gerçekleştirdiği dünyanın ilk Hidroelektrik Santrali ve Bugün ihtiyaç haline gelen Araba, Televizyon gibi aletlere kadar birçok buluşa ya öncülük etmiş ya da bizzat bulmuştur.

Her zaman için ekonomik kaygıları ön planda tutan bir dönem patronu olan Thomas Edison’un aksine Elektriğin ücretsiz kullanabilmesi için de mücadele vermiştir.

• Albert Einstein

Her ne kadar ilk eşi olan Mileva Maric’in hayallerinden vazgeçerek büyük bir Bilim insanı olacakken bir ev kadınına dönüştürmesi ve sonrasında ise kuzeniyle aldatarak yarı yolda bırakması sebebiyle kırgınlık duysak da. Fizik dünyasına damga vurması, insan yaşamına etki edecek buluşlarıyla gelmiş geçmiş en önemli Bilim insanlarından ve Mucitlerinden biri olduğu gerçeği tartışılamaz.

• Leonardo Da Vinci

Daha çok tabloları ve ressamlığıyla bilinen Da Vinci yaşadığı dönemin çok ötesinde fikirleri ve buluşlarıyla ki, her ne kadar çoğunu imkanlar dahilinde hayata geçiremesede dünyanın en önemli mucitlerindendir.

• Marie Curie

Fizik ve Kimya alanlarında ilklerin kadını olan Marie Curie’yi bu listeye almasak ayıp ederdik kendisine doğrusu.

• Graham Bell

Telefonun mucidi, koca yürekli Graham Bell, bugün neredeyse bilgisayarların yerine geçen teknolojide büyük payı olduğu kesin.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)