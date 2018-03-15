Dünyanın En Büyük Buluşlarından MR Kim Tarafından Nasıl Bulundu?

Manyetik Rezonans Görüntüleme olarak açılımı yapılan MR insan vücudunu radyasyon etkisi olmadan görüntülemeyi sağlayan bir sistemdir.

İnsan vücudunun ayrıntılı görüntülemesini elde etmek için elektromanyetiklerin kullanıldığı tıbbi bir görüntüleme cihazıdır.

MR’ın Mucidi

Raymond Vahan Damadian tarafından manyetik rezonans çalışması ile insan vücudunun içi ilk kez görüntülenmiştir. Ancak MR’ın mucitleri 1927-2007 yılları arasında en fazla çalışmayı yapmış olan Paul Lauterbur ve Peter Mansfield olarak kabul edilir.

MR Çalışmaları

Damadian New York’da doktorluk eğitimi gördüğü süre içinde,1971 yılında canlı hücreleri incelerken gönderilen sinyallerin tümörlü hücrelerde sağlıklı hücrelere göre daha uzun süreli olarak taşındığını fark etti. Damadian 1974 yılında doktorlar tarafından kanser hücrelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan makinenin patentini aldı. Ancak bu makinenin kullanımı hem zaman alıyordu hem de çok verimli değildi. Damadian’ın yaptığı bir diğer çalışma ise öğrencisi Larry Minkoff’un kalbini, ciğerlerini ve göğüs kafesini görüntülemek oldu. Bu alanda en etkili çalışma Lauterbur tarafından yapıldı.

Lauterber manyetik alanda meyil kullanılmasıyla taranan nesnenin çekirdeğinden radyo dalgalarında çalışma yapılmasıyla gerçekleştirdi. İlk iki ve üç boyutlu MR gösterimi gerçekleştirilmiş oldu. Lauterbur’ın çalışmalarına katkı olarak Mansfield matematiksel bir teknik geliştirerek tarama sırasındaki sürenin kısaltılmasını ve görüntülerin daha net hale gelmesini sağladı. İlk MR görüntülüme testi 1977 yılında yapıldı ve 5 saatten fazla sürdü. Paul Lauterbur ve Peter Mansfield önemli çalışmalarından dolayı tıp dalında Nobel Ödülü aldılar. MR’ın tanınması ve yaygınlaşması ise 2003 yılında gerçekleşti.

MR’ın Faydaları

MR’ın kullanımı kişinin sırtüstü yatırılıp oluşturulan manyetik alan içerisine gönderilmesi şeklindedir. Bu esnada kişinin kıpırdamaması en önemli unsurdur. MR vücuttaki en küçük anormallikleri bile görüntüleyebildiği için en güvenli tıbbi cihazlardan biridir. İnsan vücudunu radyasyona maruz bırakmadığı için de çoğu kişi tarafından kullanılabilecek bir yöntemdir. Genellikle kapalı makineler şeklinde olan MR cihazlarının kapalı alanda kalma korkusu yaşayan hastalar için geliştirilmiş üzeri açık modelleri de bulunmaktadır. Zararlı birtakım boyalar ya da X ışınları kullanılmadığı için insan sağlığına hiçbir yan etkisi yoktur.

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