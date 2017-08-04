Doro Secure 580 sadece 4 kişiyi arayabiliyor

Bu yazımızda bahsedeceğimiz telefon modeli Türkiye’de bulunmamaktadır.Eğer yurtdışına giderseniz yada yurtdışında alma imkanınız varsa belki bu bahsedeceğimiz yazı size fayda sağlayacaktır.

Doro Secure 580 modeli gümünüzdeki akıllı telefonlar gibi değil, aksine tam akılsız telefon diyebiliriz.Tabi bu telefonun yapılma amacı farklı.

Doro secure 580 modeli düşmelere karşı son derece dayanıklı olarak yapıldı.Bu modelde sadece atadağınız 4 kişiyi arayabiliyorsunuz.Ayrıca GPS sayeseinde koordinatlarınızda bu 4 kişiye gönderebiliyorsunuz.

Gelelim telefonun özelliklerine;

Acil durum düğmesine bastığınızda GPS sayesinde bulunduğunuz mevki 4 kişiye otomatik gönderiliyor.Sırayla 4 kişi aranıyor ve bir kişi açana kadar arama devam ediyor.

Basit bir telefon olduğu için 7 güne kadar şarjı rahatça gitmektedir.

Doro Secure 580 modeli yurtdışında 130 euro’dan satılmaktadır.

Soru: Böyle bir telefon ülkemizde satılsa alır mısınız?

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