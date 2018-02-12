Dondurulan Instragram hesabı nasıl açılır?

Dondurduğunuz Instagram hesabınızı eğer açaamıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan İnstagram, hayatımızın içinde yer almaktadır. Bir anlık kızgınlıkla yada bir süre hesabınızı dondurduktan sonra tekrardan dondurulan hesabımı nasıl geri açabilirim konusunda bilgilendirmek istedik. Bildiğiniz üzere İnstagram hesabınızı komple silemiyorsunuz.Mecburen hesabınızı dondurmanız gerekmektedir. İnstagram hesabınızı dondurup tekrardan geri açmak istiyorsanız ve hatalar ile karşılaşıyorsanız bu yazımızın size faydası büyük olacaktır.

Normal şartlarda İnstagram hesabınızı dondurduğunuzda bir süre sonra kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda otomatik olarak aktif olması gerekmektedir. Fakat bazı hesaplar malesef açılmamaktadır. Dondurulmuş hesabınız İnstagram veri tabanında bulunduğu için aynı bilgileri kullanarak yeni bir hesap oluşturamıyorsunuz. Bu durumun kaynağı tamamen İnstagram olduğu için mecburen İnstagram ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Dondurulmuş İnstagram hesabı geri nasıl açılır?

İlk olarak Sağ üst kısımda yer alan “Ayarlar” simgesine giriş yaparak açılan sayfada aşağı inip “Sorun Bildir” e basınız. Çalışmayan Bir Şey Var’a tıklayın ve gördüğünüz sorunu açıklamanız yeterli olacaktır.

Açıklamaya mümkün olduğunca hesabınız ile açıklama yapınız. Daha fazla bilgi vermeniz hesabınızın kısa sürede açılmasına fayda sağlayacaktır.

İnstagram hesabını geri açma konusunda diğer bir yöntemden bahsetmek istiyoruz. Bu yöntem İnstagram’da bulunan formu kullanarak adımları gerçekleştirmektir.

İlk olarak İnstagram iletişim formu sayfasına giriş yapınız. Giriş yapmak istiyorsanız tıklayın

Daha sonra eğer bireysel bir hesabınız varsa “Hayır” seçeneğini işaretleyerek işlemlerinize devam ediniz. Eğer bir işletmeyi temsil eden bir hesaba sahipseniz “Evet” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

Açılan sayfada Nüfus cüzdanız da yazan adınızı ve soyadınızı, İnstagram kullanıcı adınızı, İnstagram E-Posta adresiniz ve ülke seçeneklerini doldurduktan sonra formu gönderiyoruz.

Genellikle gönderilen formlara 1 veya 2 gün içerisinde geri dönüş yapmaktadırlar. Eğer herhangi bir dönüş olmazsa mecburen aynı adımları tekrar uygulamanız gerekmektedir.

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