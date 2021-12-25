Dolar düştükten sonra iPhone 13 Pro ve Max son fiyatları açıklandı

Kur fiyatları düştükten sonra birçok teknoloji ürününe inanılmaz zamlar gelmişti. Öyle ki iPhone fiyatları oldukça artmıştı. Düşen kur fiyatlarından sonra iPhone, fiyatlarını güncelledi. Zirve fiyatlarında alan var mı bilmiyoruz ama eğer alan varsa oldukça büyük zararda olduğu kesin. Ortalama 7 bin TL ile 8 bin TL gibi ciddi bir düşüş oldu.

Düşüş olmadan önceki fiyatı iPhone 13 Pro 28.999 TL olarak yazıyordu. Tabi bu fiyat 128 GB olan modelidir. 256 GB olanı 30.999 TL, 512 GB olanı 34.999 TL, 1 TB olanı ise 38.999 TL’idi.

Kur fiyatları düştükten sonra iPhone 13 Pro 128 GB dahili depolama hafızası olan modeli 21.499 TL‘ye düştü. 256 GB olanı 22.899 TL, 512 GB olanı 25.699 TL ve 1 TB olan modeli 28.499 TL olarak güncellendi.

Peki iPhone 13 Pro Max ne kadar oldu?

Kur fiyatları zirvedeyken iPhone 13 Pro Max 31.999 TL‘ye çıktı. 256 GB olan modeli 33.999 TL, 512 GB olan modeli 37.999 TL ve 1 TB olan modeli 41.999 TL’den satıldı.

Son fiyatları ise şöyle; 128 GB dahili depola hafızası olan modeli 23.999 TL, 256 GB olanı 25.399 TL, 512 GB modeli 28.199 TL ve 1 TB olan modeli 30.999 TL’dir.