DJI Phantom 4 Advanced eğitimi ve kurulumu ücretsiz

Drone’lar son zamanların en popüler hobi araçları arasında yer alıyor.

Piyasada birçok kameralı Drone bulunuyor fakat aralarında zirvede olan marka ise DJI Phantom modelleridir.Evet bu modeller biraz pahalı ama en güvenlik donanımlı ve kaliteli malzeme desteği ile ayrıcalık yaratıyor.Hobicilerin en çok korktuğu olay ise Drone’ı kaza-kırım’a uğratmaktır.DJI Phantom 4 modelinde engel tanıma sistemleri olduğu için kazalar sıfıra iniyor diyebiliriz.

Eğer ilk defa DJI Phantom 4 Advanced modeli alacaksanız ve kullanmayı hiç bilmiyorsanız bizim size tavsiyemiz SamsungWa’dan almanızdır.SamsungWa.com2da DJİ Phantom 4 Advanced modeli alanlara ücretsiz kurulum ve 1 saat eğitimi sizlere hediye ediyorlar.Eğer bu hobiden hiç anlamıyorsanız ve iyi bir para vermeyi düşünüyorsanız bu kampanyayı kesinlikle dikkate alınız.

Teknolojik donanım olduğu için kurulumunu yapmak ve kullanmak gerçekten çok zordur.Daha önce deneyiminiz yoksa paranızı çöpe atmamak için inceleyin deriz.Tek dezavantaj ise malesef ücretsiz kurulum ve 1 saatlik hediye eğitimi İstanbul ilinde yapılmasıdır.

SamsungWa’da DJI Phantom 4 Advanced 5999 TL‘den satılmaktadır.

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