DJI Mavic Air özellikleri bir harika! Peki Türkiye fiyatı

Drone piyasasının en güçlü ve başarılı markası DJI, yeni çıkardığı ürün olan Mavic Air’i tanıttı.

Mavic Air modeli hem küçük hem daha hafiftir.2016 yılında çıkan Mavic Pro modelinin yarısı kadar boyutunda ve yüzde 40 daha hafif.Mavic Air modelinde açısal titreşim aralığı 0.0005 dereceye kadar düşürüldiği için gimbal teknolojisi ile havada net görüntüler yakalayabileceksiniz.

Mavic Air 32 MP çözünürlüğünde sadece sekiz saniyede tam 25 fotoğraf çekebiliyor.Bu sayede harika bir panorama görüntü alabilirsiniz.Video kayıt özelliği ise 30 fps’de kayıt yapıyor ve Ultra HD kalitesinde 100 Mbps’de kayıt yapabiliyor.Ayrıca 1080p çözünürlüğünde yavaş video kaydetme özelliği ise ayrı bir renk katıyor.

Mavic Air’in dahili kamerası 1 / 2.3 “12 megapiksel CMOS sensör ve bir f / 2.8 lens Yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekmek için 35 mm eşdeğer odak uzaklığı 24 mm’dir.Mavir Air modeli 8 GB dahili depolama hafızasına sahiptir.MicroSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Ergonomik tasarım konusunda ise devir açan Mavir Air, katlandığında bir akıllı telefon boyutuna geliyor.Tabi kumandasıda katlanabilir özelliğe sahiptir.

Active Track özelliği harika

Bu özelliği kullanarak işaretlidiğiniz hedefi otomatik takip ediyor.Bu işaretleme 16’ya kadar çıkabiliyor.Örneğin koşu yapıyor yada bisiklet kullanıyorsanız Mavic Air sizi takip ediyor ve çekimlerini sürdürüyor.

DJI Mavic Air havada kaç dakika kalabiliyor diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı 21 dakikadır.Bu kadar küçük bir modele bu süre oldukça çok iyidir.

Gelişmiş Wİ-Fİ aktarımı ile tam 4 km uzaklıktaki görüntüleri 720p çözünürlüğünde canlı olarak izleyebilirsiniz.Tabi bu aktarım hızı ülkeler arasında değişiklik göstermektedir.

Gelelim en önemli soruya: DJI Mavic Air Türkiye fiyatı ne kadar?

DJI Mavic Air Türkiye satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı.Fakat yurtdışında 800-1000 dolar arasında satılabileceği söyleniyor.Bir önceki modeli olan Mavic Pro, ülkemizde 5500 TL ile 6500 TL arasında satılıyor.Vergiler ile birlikte bakalım Mavic Pro Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak.

DJİ Mavic Air hakkında yorumlarınızı ve fiyat beklentilerinizi bekliyoruz.

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