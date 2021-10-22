DJI Mavic Air 2 ile kaza-kırım riski çok düşük

Profesyonel Drone tutkunlarının en çok tercih ettiği modellerden bir tanesi ise DJI Mavic Air 2 cihazıdır. Bu drone, tamamen teknolojik donanımlıdır. Akıllı eve dönüş modu ve engel algılayıcı sensörleri sayesinde drone tutkunların en korktuğu kaza-kırım olaylarını en düşük seviyeye çekmektedir.

Yüksek irtifa uçuşlarında drone’u gözle göremezsiniz. Canlı görüntü aktarımı belli bir mesafe sonrasında kesilmektedir. Gözle göremediğiniz için akıllı eve dönüş modu ile kalkış yaptığınız noktaya tek tuş ile otomatik olarak gelmektedir. Bu sayede drone kaybetme riskiniz sıfıra geliyor.

Drone severlerin bir cihazda önem verdiği diğer nokta ise kamera çekimleridir. DJI Mavic Air 2 modelinde 84 derece görüş açısına sahip 48 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunmaktadır.

HDR ve Gimbal sayesinde titreşimsiz güzel fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz.

Bu drone’un ağırlığı 570 gram olduğu için kayıt yapılması gerekmektedir.

DJI Mavic Air 2 combo paket olarak 11.999 TL civarlarında satılmaktadır.