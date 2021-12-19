DJI Mavic 3 uçuş menzili testi yapıldı

DJI Mavic 3 kamera özellikleri ve son teknolojik güvenlik donanımları ile drone hobicilerini harekete geçirdi.

Bu drone modeli ilk olarak uçuş menzili, kamerası ve batarya süresi ile üst segment olduğunu göstermektedir. 46 dakikalık uçuş süresi gerçekten hafife alınmayacak derecede uzun bir süredir. Bu uçuş süresi ile rahat rahat çekimlerinizi yapabilir, istediğiniz mesafeye ulaşabilirsiniz.

DJI Mavic 3 15 km’lik uçuş menzili ile de farklılık yaratıyor. Birçok kişi acaba bu kadar uçuş menziline gider mi diye düşünüyor. Gitse de acaba görüntü aktarımı olur mu diye merak etmektedir.

Youtube’da Dustin Dunnill isimli bir kanal Mavic 3 menzil testi yaptığını gördük.

8 mil mesafe yani 12.9 KM ve 42.240 feet yani 13 Bin metre gibi bir irtifada uçtuğunu görüyoruz. Görüntü aktarımda ise herhangi bir kesilme olmadığını gördük. Yüksek irtifada uçmasına rağmen rüzgardan kameranın hiç sarsılmadığını, görüntü kalitesinin de çok çok iyi olduğunu gördük.