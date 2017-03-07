Pek çok insan filmleri dublajlı olarak izlemeyi istese de filmin gerçek tadını almak isteyenler orijinal dilde altyazılı izlemeyi tercih ediyorlar ama bazen altyazı eklemede güçlük çekebiliyorlar.

İşte, bizler de bu rehberimizde, dizi ve filmlere altyazı nasıl eklenir sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Öncelikle altyazı eklenmesi için doğru altyazının bulunabilmesi lazımdır. Bir videoyu altyazılı olarak izlemek isterseniz, o video dosyasıyla senkronize bir altyazı dosyasını bulmanız gerekiyor. Genellikle torrent sitelerinde altyazılar film ile birlikte verilirken bazı sitelerde ise altyazı verilmemektedir. Altyazı problemini çözmek adına ise altyazi.org sitesinin kapatılması ile elimizde çok sınırlı altyazı sitesi kalmıştır. Bunlar iste aşağıda açıklanmaktadır.

OpenSubtitles sitesi büyük bir altyazı arşivine sahiptir. Aradığınız altyazıyı bulma şansınız vardır. Turkcealtyazi.org ise geniş altyazı arşivi ile aradığınız dizi, film ve animelerinin altyazılarına çok kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

Peki, oynatma sırasında altyazıları nasıl eklenir?

Çoğu video oynatıcısında, dosya tabanlı altyazı ekleme özelliği bulunuyor. Bu video oynatıcılarında eğer filminiz ve altyazınız aynı klasörün içerisinde bulunuyorsa video oynatıcısı otomatik altyazı ekleme işlemini yapmaktadır.

Altyazıyı elle ekleme durumunda ise; kullanmak istediğiniz altyazı dosyası video oynatıcıya otomatik olarak yüklenmezse veya farklı altyazı eklemek isterseniz aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Öncelikle menüden altyazı seçeneği bulunur ve altyazı dosyasını ekle seçeneğini kullanılarak dosya seçilir. İkinci olarak ise altyazı dosyasını video oynatılırken sürükleyerek videonun üzerinde bırakabilirsiniz. Srt uzantılı dosyalar altyazı dosyalarıdır.

Eğer yukarıdaki yöntemlerle uğraşmadan altyazı dosyalarını video dosyalarına sabitlemek isterseniz de Handbrake yazılımı sayesinde kolayca altyazı sabitleme işlemi yapılabilir. Handbrake uygulamasını yükledikten sonra video dosyasını kaynak olarak, altyazılar sekmesindeki ise Harici SRT Ekle seçeneği ile altyazıyı seçerek gerekli adımlarla altyazı gömme işlemi gerçekleştirile biliniyor.