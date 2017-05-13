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Discovery Mobile USB depolama olarak görmüyor?

tarafından 13 Mayıs 2017 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz General Mobile kullandığını, USB kablosunu bağlayıp bilgisayara taktığında sadece şarj olduğunu ve depolama alanı olarak görmediğini yazmıştır.

Bu sorunu daha önce yaşayanlardan çözüm yöntemleri istemiştir.

Akıllı telefonların bir çoğununu USB kablo ile bağladığınızda ilk olarak sadece şarj olmaktadır.Büyük ihtimal USB’yi taktığınızda telefonunuzun bildirim ekranına bir uyarı ekranı gelecektir.Bu uyarıyı dikkatli okuyarak telefonunuzu depolama alanı olarak tanıtabilirsiniz.Eğer hiçbir uyarı gelmezse yapmanız gereken işlem ise telefonunuzun menüsünden Ayarlar’a giriş yapınız.Daha sonra menülerden geliştirici seçeneklerini bulun ve USB hata ayıklama modunu aktif ediniz.Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayar otomatik olarak telefonunuzu depolama olarak görecek ve rahatça dosya aktarımı yapabilirsiniz.Bu yöntemi GM 5 Plus modelinde denedik ve sorunsuz olarak işlemi gerçekleştirdik.

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