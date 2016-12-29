Dev ekranlı 6.8 inçlik Huawei P8 Max yorumları

Bir takipçimiz bizden Huawei P8 Max teknik özellikleri ve yorumumuzu almak istemiştir.Tekoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar Huawei P8 Max hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Huawei P8 Max modeli sessiz sedasız çok incelenen telefonlar arasında yer alıyor.Öne çıkan özellikleri arasında ise büyük ekranı ve büyük batarya kapasitesi olmasıdır.Neyse giriş bölümünü uzatmadan gelişme bölümüne geçelim.

İlk olara 6.8 inçlik dev bir ekran görüyoruz.Bu telefonu tek elle kullanmak imkansızdır.Bu büyüklükteki bir ekran 324 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir.Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.Ekran / Gövde oranı ise yüzde 73.22’dir.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 4360 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Değiştirelemez bataryası olduğunu belirtelim.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön selfie kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücü olarak ise HiSilicon Kirin 935 yonga seti bulunuyor.Hız olarak 2.2 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli bir gücü bulunmaktadır.

3 GB RAM ile oldukça hızıl bir telefondur.64 GB‘lık dahili depolama hafızasının yanı sıra microSD hafıza kartı takara kapasitesini artırabilirsiniz.Ağırlık olarak normal bir şekilde 228 gram ağırlığına sahiptir.Android’in Lollipop sürümü ile gelen bu model marshmallow sürümüne yükseltebilirsiniz.4.5G desteği olarak ise CAT 6 sınıfını desteklemektedir.Parmak izi okuyucusu varmı diye merak ediyorsanız malesef bulunmamaktadır.

Teknoscrool.com olarak yorumumuz ise bu model 2014 Nisan ayında üretilmiş bir modeldir.O zamanki teknolojisi ile oldukça sağlam bir telefondu.Şu an hale hız ve donanım olarak gayet tatmin edici bir telefon olduğunu belirtelim.Eğer büyük ekranlı bir telefon kullanmayı seviyorsanız bu modeli incelemenizde fayda var.Huawei P8 modeli şu an itibari ile 1639 TL civarlarında satılıyor.

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