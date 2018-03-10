Daha Hızlı Çamaşır Yıkayan Çamaşır Makinesi Üretildi

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından biri olan Samsung firması tarafından çamaşırları daha seri bir biçimde yıkayan yeni nesil çamaşır makinesi tanıtımı CES’te gerçekleştirildi.

Özellikle yavaş düzeyde çamaşır yıkama durumuna son veren yeni nesil hızlı çamaşır yıkayan çamaşır makinesi bu sayede ilk tanıtımında büyük ilgi gördü.

Quiek Drive adını alan yeni nesil seri çamaşır yıkama makinesi üretici firma tarafından yapılan ilk açıklamada, yeni nesil hızlı çamaşır makinesinin aynı performans ile çamaşırları yaklaşık olarak % 35 oranında daha seri bir biçimde yıkayabildiği belirtilmiştir. Firma tarafından yapılan ilk açıklamada, henüz tanıtım aşamasında olan yeni nesil hızlı çamaşır makinesi hakkında ileriki dönemlerde daha detaylı bir biçimde açıklamalar yapılacağı belirtildi. Fiyat tarifesi bakımından da uygun olması öngörülen yeni nesil hızlı çamaşır makinesi sayesinde çamaşırlar yalnızca birkaç dakika içerisinde çok daha seri bir biçimde yıkanacak ve bu sayede kullanıcılar zamandan ve elektrik yakımından ciddi anlamda tasarruf yapabilecektir.

Yakın bir süreç içerisinde dünya piyasalarında yer alması öngörülen hızlı otomatik çamaşır makinesi aynı zamanda dış görünüm bakımından da estetikli ve göze hitap edeceği üretici firma tarafından belirtilmiştir. Yüzlerce ziyaretçilerin katılım gösterdiği fuarda tanıtımı yapılan hızlı çamaşır yıkayan yeni nesil çamaşır makinesinin ileriki süreçler içerisinde ülkemiz piyasalarında da yerini alması heyecanla beklenmektedir.

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