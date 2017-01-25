D-Smart yeni kanal ekleme nasıl yapılır?

D-Smart’ta yeni kanal ekleme işlemi hakkında bilgi arıyorsanız bu yazımız size göredir.

İsmail isimli bir ziyaretçimiz D Smart kullanıdığını ve yeni kanalları nasıl ekleyebileceği konusunda destek istemiştir.Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız.D Smart’a yeni kanal ekleme yapabilirsiniz.D-Smart’ı ilk aldığınızda ve kurulum yaptıktan sonra uydudaki en beğenilen kanallar otomatik olarak sıralanmış olarak gelmektedir.Mevcut sıralanmış olan kanalların yerlerini değiştiremezseniz.Fakat dilerseniz favori kanal oluşturarak kişisel liste oluşturarak kanal bulmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Eğer favori kanallarını oluşturmak için Menü-Ayarlar-Favori Kanal seçenekleri kullanın ve favori tuşunu kumandanızdan kullanarak seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Ekleme yapmak için Menü-Ayarlar-Kanalları düzenle-Kanal ekle seçeneklerini takip ederek yapabilirsiniz.İstenilen bilgileri girdikten sonra kanal ekleme işlemi tamamlanacaktır.

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