D-Smart PIN Kodu (Kanal şifresi) nasıl değişir?

D-Smart kanal şifresi kaç?

D Smart’ın önemli özelliklerinden bir tanesi olan kanal şifresi çok kullanılmaktadır.Sadece D Smart’ta değil diğer bütün uydu alıcılarında vardır.D-Smart’ta bir çok kişi kanal şifresinin ne olduğunu bilmiyor yada uzun bir kullanmama süresinden sonra değiştirdiği şifrenin ne olduğunu hatırlamamaktadır.D Smart kanal şifresi ne olduğunu yada unuttuğu zaman nasıl değiştireceğinizi merak ediyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Daha önce PIN kodunu değiştirmediyseniz şifresi 0000 ‘dır.

D smart PIN kodu değiştirmek için Menü-Ayarlar-Çocuk Kilidi seçeneğine giriş yapınız.Parolayı girdikten sonra PIN değiştir sekmesine geçiniz.PIN değiştirme ekranında eski PIN kodunu ve yeni PIN kodunuzu 2 kere girmenizi isteyecektir.Eğer şifrenizi unuttuysanız D-Smart online işlem merkezinden yada Pın (Bir boşluk) Smartkart bilgilernizi ekleyip 2850‘ye sms göndererek sıfırlama yapabilirsiniz.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşan olursa bize yorum yazarak ulaşabilir.

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