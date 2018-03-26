D MAX frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda

D MAX Digitürk, Kablo TV, D Smart, Tivibu kaçıncı kanalda olduğunu arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.
Ekranlarda yeni bir kanal dikkat çekiyor. D Max kanalı bazı televizyonlarda görenler acaba paralı aboneliklerde mi çıkıyor diye sormaktadır. D Max kanalı ücretsiz olarak uydu üzerinden izleyebiliyorsunuz. D MAX kanalı kısa süre içinde harika belgesel ve programları ile çk beğenildi. Discovery Channel tarzı bir kanal olan D MAX’ta birçok belgesel ve program yayını bulunuyor. İzledikçe kanalın kalitesini rahatlıkla anlayacaksınız.
Gelelim asıl konumuza. Ülkemizde birçok kişi Digitürk, Tivibu, D-Smart, Fil Box, Kablo TV v.s. kullanmaktadır. Bu kullandığınız hizmet şirketleri D MAX kanalını otomatik olarak kanal listesine eklemektedir. Siz sadece hangi kanalda olduğunu bilemeyebilirsiniz.
Digiturk: 49. Kanal
Tivibu: 62. Kanal
Dsmart: 46. Kanal / 85. Kanal
Fil Box: 31. Kanal
Kablo Tv: HD:47, SD: 931
Tv Plus: 39. Kanal
Vodatone Tv: 50. kanal
Eğer sadece Türksat 4A yayını kullanıyorsanız ve otomatik kanal ekleme özelliğiniz yoksa D MAX frekans bilgilerini girerek bu kanalı sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.
D MAX FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı: TÜRKSAT 4A
Alış Frekansı: 12.015 MHZ
Polarizasyon: YATAY (H)
SemboI Hızı: 27.500 MS/S
FEC: 5/6