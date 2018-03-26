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D MAX frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda

tarafından 26 Mart 2018 Tarihinde eklendi

Digitürk, Kablo TV, D Smart, Tivibu kaçıncı kanalda olduğunu arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Ekranlarda yeni bir kanal dikkat çekiyor. D Max kanalı bazı televizyonlarda görenler acaba paralı aboneliklerde mi çıkıyor diye sormaktadır. D Max kanalı ücretsiz olarak uydu üzerinden izleyebiliyorsunuz. D MAX kanalı kısa süre içinde harika belgesel ve programları ile çk beğenildi. Discovery Channel tarzı bir kanal olan D MAX’ta birçok belgesel ve program yayını bulunuyor. İzledikçe kanalın kalitesini rahatlıkla anlayacaksınız.

Gelelim asıl konumuza. Ülkemizde birçok kişi Digitürk, Tivibu, D-Smart, Fil Box, Kablo TV v.s. kullanmaktadır. Bu kullandığınız hizmet şirketleri D MAX kanalını otomatik olarak kanal listesine eklemektedir. Siz sadece hangi kanalda olduğunu bilemeyebilirsiniz.

Digiturk: 49. Kanal
Tivibu: 62. Kanal
Dsmart: 46. Kanal / 85. Kanal
Fil Box: 31. Kanal
Kablo Tv: HD:47, SD: 931
Tv Plus: 39. Kanal
Vodatone Tv: 50. kanal

Eğer sadece Türksat 4A yayını kullanıyorsanız ve otomatik kanal ekleme özelliğiniz yoksa D MAX frekans bilgilerini girerek bu kanalı sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.

D MAX FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı: TÜRKSAT 4A
Alış Frekansı: 12.015 MHZ
Polarizasyon: YATAY (H)
SemboI Hızı: 27.500 MS/S
FEC: 5/6

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