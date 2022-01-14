Bilim ve Teknoloji

Çok özellikli ekran kaydetme özelliği olan 2 adet uygulama

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
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Akıllı telefonların hemen hemen hepsinde ekran kaydetme özelliği yer almaktadır. Tabi ekran kaydetme özelliği olmayan kullanıcıların ekstradan uygulama yüklemesi gerekmektedir. Aslında telefonlarda yer alan ekran kaydetme özelliği içerisinde kullanıcıların istediği efektler olmadığı için farklı uygulamalarda tercih etmektedir.

Az Screen Recorder

Ekran kaydetme uygulamaları arasında popüler olan AZ Screen Recorder, kullanımı basit bir uygulamadır. Bu uygulama içerisinde çeşitli özellikler mevcuttur. Ekran videosunu durdurabilir veya duraklatabilirsiniz. AZ Screen Recorder uygulamasını, android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz ekran videosu otomatik olarak galerinize kayıt edilir. Dilerseniz uygulamayı özelleştirme şansına da sahip olabilirsiniz.

Mobizen Screen Recorder

Bir uygulama ya da oyun içerisinde olan faaliyetlerinizi kaydetmenize yardımcı olan Mobizen Screen Recorder, aynı zamanda video düzenleme özelliğine sahiptir. Ekran kaydetme uygulamaları arasında oldukça popüler olan bu uygulama, ücretsiz sürümü ile de kullanılabilir. Anlık video çekebileceğiniz bu uygulama sayesinde istediğiniz zaman ekran kaydedebilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Ocak 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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