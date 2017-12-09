Çok çabuk şarj bitiyor! Şarj süresini uzatma yöntemleri

Bir ziyaretçimiz bize Samsung Galaxy J7 Prime modelini aldığını ve şarj konusunda sıkıntılar yaşadığını dile getirmiştir.

Günde 2-3 kez şarja taktığı zamanlar olduğu için artık şarj süresinin nasıl uzatabileceği konusunda yardım istemiştir.Bildiğiniz üzere akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise şarj sürelerinin az gitmesidir.Bazı yapılacak püf noktalar ile şarj süresini uzatabilirsiniz.Bizde size bazı ipuçlar vermek istedik.

İlk olarak telefonunuzu Smart Manager’ı kullanarak cihazı optimize edebilirsiniz.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda güç tuşuna basarak uyku modunda tutabilirsiniz.Telefonu eğer uyku modunu ayarlamadıysanız telefon sürekli açık kalacaktır ve çok şarj harcayaktır.

Eğer telefona uzun bir süre kullanmayacaksanız güç tasarrufu modunu etkinleştirin.Bu sayede baya bir süre tasarruf sağlayabilirsiniz.Güç tasarruf modu birçok özelliği kısıtladığı için az şarj harcamaktadır.Örneğin gece yatarken güç tasarruf modunu etkinleştirebilirsiniz.

Gereksiz uygulamaları kapatabilirsiniz.Arka planda açık kalan uygulamalar ekstradan şarj tüketmektedir.

Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.Bluetooth özelliğinin devamlı açık olmasının size bir faydası olmayacaktır.

Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.Özellikle dışarı çıktığınızda Wi-Fi bağlantınız açık kalmaktadır.Arka planda açık kaldığınız için farkında olmayacaksınız ve şarj süreniz azalacaktır.

E-posta gibi senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.Arka ışık süresini azaltın.

Ekran parlaklığını azaltın

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