Çok basit: WhatsApp fotoğraf kalitesi düşmeden gönderme

WhatsApp uygulaması anlık mesajlaşma, görüntülü konuşma, fotoğraf ve video gönderimi için çok tercih edilen bir uygulamadır. WhatsApp uygulamasında fotoğraf yada video göndermek istediğinizde, otomatik olarak uygulama fotoğraf ve video boyutunuzu oldukça düşürmektedir. WhatsApp hem kendi server’ı hem sizin telefonuzun hafızası dolmaması için bu önlemi yapmaktadır. Artık günümüz teknolojisinde fotoğrafların boyutları 5 MB’dan fazladır. Her gün onlarca fotoğraf ve video aldığınızı düşünürseniz depolama hafızası size sıkıntı çıkaracaktır.

Özellikle video gönderiminden sonra izlediğinizde sanki eski VGA çözünürlüğe sahip bir telefondan çekilmiş gibi izleyeceksiniz.

Ufak bir deneme yaptık ve sonuçları size yazmak istedik.

Xiaomi Pocophone F1 modeli ile bir fotoğraf çekimi yaptık. Fotoğraf çekimi orjinal boyutu 5.38 MB’dır. WhatsApp’dan gönderdiğimizde fotoğraf boyutu 288 KB’a kadar düşüyor. Eğer siz bu fotoğrafı, fotoğrafçıda bastırmak isterseniz çok kötü bir görüntü ile karşılaşırsınız.

Peki Whatsapp fotoğraf kalitesi düşmeden gönderme nasıl yapılır?

Aslında yöntem o kadar basit ki görünce çok şaşıracaksınız. Fotoğrafı göndereceğiniz kişiye bastığınızda alt tarafta kıskaç işaretini göreceksiniz. Zaten normal fotoğraf gönderirken de bu adımları uyguluyorsunuz.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi “Belge” kısmına tıkayıp fotoğrafı eklediğiniz zaman karşı tarafa orjinal olarak boyut düşmeden fotoğraf ve videoyu göndereceksiniz.

Belge kısmına tıklayarak gönderme yaptığınızda normal olarak gönderme hızı eskisine göre uzun olacaktır. Sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.