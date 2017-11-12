Çiftlikbank açılmıyor sorunu yaşıyorsanız ve sorunun kendi bağlantınızdan mı yoksa genel bir sorun olup olmadığını bu sayfa ile takip edebilirsiniz.

Bir takipçimiz bizden çiftlikbank açılmıyor kontrol edebilir misiniz sorusu yöneltmiştir.Bizde bu soruya cevap vermek istedik.Eğer bu tarz bir istekleriniz olursa mail göndermek yerine bize yorum yazarak daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.Çiftlikbank sitesine sorunsuz olarak giriş yaptığımızı belirtmek isteriz.Bu siteyi ilk defa geçtiğimiz günlerde televizyon reklamlarında gördük.Yatırım yapanlarında sayısı oldukça fazla olduğunu görüyoruz.Şimdilik bu çiftlikbank sisteminde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görülmemiş.

Youtube’da araştırdığımız kadarıylada baya bir kişinin yatırım yapıp para çektiği zamanlarıda video ile kayıt altına alarak yayınlanmış.Sistemi bizde merak ederek giriş yaptık.Size hediye olarak bir adet tavuk verdiğiniz görüyoruz.Ekstradan tavuk,arı kovanı,keçi ve inek gibi bir sürü hayvan çeşitleri yer alıyor.Kazançlarına baktığımızda da hemen hemen her hayvan bir yıl içinde 2 katını size kazandırıyor.Televizyon reklamlarından sonra sosyal medyada büyük bir çiftlik açıldığını gördük.Şu an sistem güvenilir gibi duruyor ama yinede temkinli olmakta fayda olduğunu görüyoruz.

Bu arada siteye giriş yapılmadığında hemen paniğe kapılmamanızı öneriyoruz.Neden derseniz bu sitede diğer internet siteleri gibi server kullanılıyor.Serverlarda kesintiler ve bakımlar zaman zaman olmaktadır.Eğer siteye giriş yapamadığınızda bize yorum olarak yazın ve cevabı size hemen verelim.

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