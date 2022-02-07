Cep Telefonunuzu Webcam veya Mikrofon Olarak Nasıl Kullanılırsınız?

COVID-19 hayatımıza girdiğinden bu yana bildiğiniz gibi kitleler halinde işlerimizi internet üzerinden uzaktan halletmeye başladık. Tabii ki, işlerimizi uzaktan yapmaya başlamak ile beraber kulaklık, kamera veya mikrofon gibi ekipmanlara duyduğumuz ihtiyaç arttı.

Özellikle de öğrencilerin çoğu, uzaktan eğitim meselesinde bu ekipmanları satın almak ve kullanmak zorunda kaldı. Fakat en kötü webcamin bile en az 100 TL olduğu bu dönemde, bir webcam satın almak cepleri gerçekten yakıyor.

İşte bu yazımızda size 1 kuruş bile ödemeden, telefonunuzu nasıl webcam ve/veya mikrofon olarak kullanacağınızı göstereceğiz. Böylelikle bir daha iş görüşmenizi yapmamak ya da derse katılmamak için bir sebebiniz olmayacak.

Adım 1: İlk olarak uygulamayı Android kullanıyorsak, Google Play Store’dan, IOS kullanıyorsak App Store’dan, Droidcam diye aratarak indiriyoruz ve indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz.

Adım 2: Giriş sayfalarını geçiyoruz ve gerekli izinleri veriyoruz.

Adım 3: Bu sayfadaki WiFi IP adındaki IP adresini bir yere not alıyoruz.

Adım 4: Şimdilik telefonumuzla işimiz bitti. Bilgisayarımızdan https://www.dev47apps.com/ adresine giriyoruz ve Windows kullanıyorsak Windows, Linux kullanıyorsak Linux client yazan kısmın üzerine tıklıyoruz. Ardından kuruluma başlayabilirsiniz. Sırasıyla “next”, “I Agree”, “Next”, “Install”, “Finish” diyebilirsiniz, merak etmeyin, sizi farklı bir program indirmek durumunda bırakmıyor. Ayrıca böyle bir şey olsaydı, siz okurlarımızı böyle bir duruma düşürmezdik.

Adım 5: Ardından uygulamayı masaüstünden çift tıklayarak açıyoruz. Adım 3’de köşeye not aldığımız IP adresini Device IP kısmına yazıyoruz, Sadece webcam olarak kullanmak istiyorsak sadece “Video” tikli olacak, ayrıca mikrofon olarak da kullanmak istersek “Audio” kısmına da tik atıyoruz.

Adım 6: Telefonumuzda eğer uygulamayı kapattıysak geri açıyoruz ve bilgisayarımızdan “Start” tuşuna tıklıyoruz.

Tebrikler! Artık hem bir webcaminiz hem de bir mikrofonunuz var!