CAT S41 teknik özellikleri ve fiyatı

Dünya’nın en dayanıklı telefonları listesinde ilk sırada kendisine yer bulan CAT S41 modelinde bulunan teknik özellikleri ve telefon hakkında merak ettiğiniz özellikleri sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Dağcılık ile ilgilenenlerin çok fazla tercih ettiği bu telefonun elinde bulundurduğu IP68 sertifikası telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne sermektedir. Aşırı sıcak havalarda ve aşırı soğuk havalarda yapılan testlerden başarılı bir sonuçla geçen bu telefon gerçekten piyasalarda bulunan telefonların aksine son derece dayanıklı olması ile dikkat çekiyor.

IP68 sertifikasının yanında askeri sertifikası da bulunan CAT S41 modeli en zor şartlar altında çalışması ile bilinen telefon olarak lanse edilmektedir.

CAT S41 Teknik özellikleri

Telefonun 5 inçlik bir ekran boyutu bulunmaktadır. 5 inçlik ekran kapasitesi bulunan bu telefonun ekran çözünürlüğü ise FULL HD olarak dikkat çekmektedir. 3 GB RAM kapasitesi de bulunan telefonun depola alanı konusunda ise sadece 32 GB gibi bir depolama alanı bulunmaktadır. Ancak burada CAT firmasının SD kart desteğini de sunduğunu belirtmek istiyoruz.

Su altında çekim yapma özelliği bulunan kameraları ile başarılı bir telefon olduğunu bir kez daha gözler önüne seren CAT S41 modelinin arka kamerasında 13 MP, ön kamerasında ise 8 MP çözünürlüğe ait kameralar yer almaktadır.

Batarya konusunda kullanıcılarının zorda kalmasının önüne geçmek için 5000 mAh gücünde bir batarya sunan firmanın 44 saate kadar bekleme süresi bulunmaktadır. Yaklaşık olarak sizlere 2 gün kullanım ömrü sunarak bu konuda büyük bir fırsat sağlamaktadır. Telefonun ülkemizde satış fiyatı olarak ise 449 Dolardan satışa çıkması beklenmektedir.

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