Casper VIA P2 yorumları ve nasıl bir telefon olduğu konusunda bilgi arıyorsanız bu sayfamızı inceleyiniz.

Casper’ın yeni modeli VIA P2 modelinden bahsetmek istiyoruz.Neden derseniz Türkiye’de ilk ve tek f/2.0 diyafram aralığına sahip 20 MP ön kamerası bulunuyor.Casper VIA P2 modeli teknik özelliklerini inceledikten sonra kişisel görüşümüzüde ekleyeceğiz.

Casper VIA P2 modelinde 5.3 inçlik oldukça ideal bir ekran büyüklüğüne sahiptir.277 PPI ve HD ekran çözünürlüğü sunuyor.4000 mAh’Lık bataryası tatmin edici seviyededir.Casper VIA P2 kamerasına baktığımızda da 13 megapiksellik bir arka kamerası ve F2.0 diyafram aralığında olacak 20 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor.İşlemci katına baktığımızda da 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753 yonga seti bulunuyor.32 GB dahili depolama ve 3 GB RAM,microSD hafıza kartı desteği ve 4.5G desteği bulunuyor.Parmak izi okuyucu sensörüde arka tarafta bulunuyor.

Casper VIA P2 modelini kimler almalı?

Casper VIA P2 modeli 1159 TL’lik etiket fiyatı ile satılıyor.Eğer çok yüksek grafik içeren oyun oynuyorsanız bu telefonu tercih etmeyin.Kameraya yönelik bir telefon olduğu fotoğraf çekmeyi severlerin daha çok incelemesini istiyoruz.Özellikle selfie tutkunları kesinlikle telefonu eline alıp ön kamerasını test etsin.İnternette de zaten oldukça net görüntüler yer alıyor.Diğer avantajı ise 4000 mAh bataryası olmasıdır.Rahat bir şekilde 2 güne yakın şarj süresi görebilirsiniz.Sonuç olarak baktığımızda fiyatına göre oldukça başarılıdır.Son olarak kızılötesi özelliği ile elektronik cihazlarınızı kumadan edebilirsiniz.

Casper VIA P2 yorumlarınızı bekliyoruz.

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