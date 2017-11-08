Casper VIA P2 teknik özellikleri

Casper markası akıllı telefon dünyasında her cebe uygun fiyatlı ve performanslı modelleri ile hizmet vermektedir.

Casper’ın yeni modeli VIA P2 resmi olarak tanıtıldı.İsterseniz bu modelin teknik özelliklerine kısaca bakalım;

Telefonu elinize ilk aldığınızda 5.3 inçlik 277 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı yer alıyor.Bu büyüklüğe sahip modeli ise 4000 mAh kapasitesine sahip değiştirelemez batarya desteklemektedir.Casper VIA P2 kamerasına geçtiğimizde ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 20 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Artık birçok teknoloji devi selfie kamera çözünürlüklerine büyük önem vermektedir.Casper VIA P2 performansı nasıl diye araştırma yapıyorsanız 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediTek MT6753 yonga seti yer almaktadır.3 GB RAM ile hızlı bir telefon olduğunu belirtelim.32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G olarak ise CAT 4 bulunurken parmak izi okuyucusu ile orta segmentte oldukça etkili bir model olduğunu belirtelim.

Casper VIA P2 fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.Detaylar geldikçe sizlere ileteceğiz.

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