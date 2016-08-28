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Casper VIA M1 giden ve gelen aramalar nasıl engellenir?

tarafından 28 Ağustos 2016 Tarihinde eklendi

Casper VIA numara engelleme nasıl yapılır konusunda bu yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

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Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklere arasında numara engellemedir.Tüm gelen aramaları yada tüm giden aramaları engellemek için size güzel bir yazı yazmak istedik.

Casper VIA M1 akıllı telefonunda numara engellemek için ilk olarak Telefon uygulamasına yani arama sekmesine basınız.Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Seçenekler” sekmesine tıklayınız.Açılan ekranda Ayarlar-Çağrılar-Çağrı engelleme-Tüm giden aramalar ve Tüm gelen aramaları engelleyebilirsiniz.Kaldırmak için ise aynı adımları uygulayarak Tümünü iptal et seçeneğine basarak iptal edebilirsiniz.

Not:Yukarıdaki işlemler tek bir numara için engelleme işlemi değildir.

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2 Yorum

  1. sedat

    24 Ocak 2017 at 17:36

    Peki 0800 ile başlayanları nasil engelliyoruz ?

  2. Teknoloji

    Teknoloji

    25 Ocak 2017 at 10:17

    Sedat bey filtreye ekleyebilirsiniz

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