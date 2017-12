Casper VIA G1 Plus hem teknik özellikleri hem büyük ekranı ile popüler

Televizyonlarda son zamanlarda reklamlarını sıkça gördüğümüz Casper VIA G1 Plus teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız bu telefon tam size göre diyebiliriz.Eskiden küçük telefonlar popüler olmuşken artık büyük ekranlı telefon almak gövde gösteresine döndü diyebiliriz.

Casper VIA G1 Plus modeli tam 5.99 inçlik büyük bir ekrana sahiptir.269 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 76.56 oranındadır.Bu büyülükteki bir telefonu ise 3000 mAh’lık bir batarya destekliyor.Bu kadar büyük bir ekrana nasıl bir performans gösterir bilemiyoruz.Tabi ilk olarak bu telefonu kullananlardan şarj konusunda yorumlar bekliyoruz.Casper VIA G1 Plus kamerası ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.

Hem arka hem ön kamera ile 1080p çözünürlüğünde FULL HD video kayıt yapabilirsiniz.Performans konusuna geçtiğimizde de 1.4 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 yonga seti bulunuyor.3 GB RAM ile performansı yeterli düzeyde diyebiliriz.32 GB‘lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak CAT 4 ile saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.Android’in son sürümü olan 7.1.2 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir.Casper VIA G1 Plus modeli parmak izi okuyucusu ile birlikte 1499 TL‘den satılmaktadır.

Bizim en çok merak ettiğimiz konu ise Casper VIA G1 Plus şarj süresidir.Ne kadar gittiği konusunda kullanan değerli ziyaretçilerimizden yorumlar bekliyoruz.

