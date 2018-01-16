Casper VIA F2 SIM ve hafıza kartı takma

Yorum kısmımıza gelen bir soruyu yanıtlamak istedik.Murat isimli arkadaşımız Casper VIA F2 modeli satın aldığını ve hafıza kartı ile SIM kartı nasıl takabileceği konusunda yardım istemiştir.

Bildiğiniz üzere artık akıllı telefonlar NANO SIM kart ile çalışmaktadır.Eğer SIM kartınız NANO değilse, bir telefoncuya gidip sım kartınızı kestirebilirsiniz.Yada 4.5G uyumlu bir SIM kartınız yoksa bağlı olduğunuz GSM şirketine giderek hem yeni 4.5G uyumlu hem yeni NANO SIM kartınızı alıp kullanabilirsiniz.Artık yeni modellerde SIM kart ve microSD hafıza kart takma stilleri aynı olmaktadır.Telefonu aldığınız kutunun içinden SIM kart tepsisini çıkartacak metal parçayı alıp tepsinin yanında bulunan deliğe sokmanız gerekmektedir.Sert bastığınızda tepsi dışarıya çıkacaktır.Daha sonra küçük olan bölüme SIM kartınızı, diğer bölüme ise microSD hafıza kartınızı takabilirsiniz.Size daha fazla yardımcı olmak için VIA serisi bir telefonun kullanma kılavuzunda bu dahadetaylı olarak gösterilmiştir.Bizde size faydası olması için konunun başındaki fotoğraftan yardım alabilirsiniz.

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