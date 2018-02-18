Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Casper VIA F2 özellikleri

Casper VIA F2 özellikleri

tarafından 18 Şubat 2018 Tarihinde eklendi

Casper’ın amiral gemisi modeli diyebileceğimiz olan VIA F2 modeli 4 adet kamerası ile fotoğraf tutkunların büyük ilgisini gördü.

Fotoğraf çekmedeki başarısı ve diğer teknik özellikleri ile oldukça üst segment bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Teknoscrool olarak Casper VIA F2 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Sayfamızın en sonunda daha detaylı olan özelliklere bakabilirsiniz.

– Akıllı telefonda ekran büyüklüğü benim için önemli diyorsanız Casper VIA F2’de 6.0 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran  268 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 75.6’dır.

– Ekran büyük olunca mecburen batarya kapasiteside büyük oluyor. Bu modelde 4000 mAh’lık güçlü bir batarya yer almaktadır. Hızlı şarj desteğininde olduğunu hatırlatalım.

Casper VIA F2 modeli televizyon reklamlarında da çok gördük. 4 kamerası ile reklamlarda gördüğünüz bu modelde 13 megapiksellik arka ana kamera ve 5 megapiksellik diğer arka kamera bulunuyor. Ana ön kamera çözünürlüğü 20 MP, ikinci ön kamera ise 8 MP’dir.  VIA F2 kullanan kişiler selfie çekimlerinin çok çok iyi olduğunu belirtmektedir. Özçekim tutkunu iseniz kesinlikle bir denemeniz gerekiyor.

– Performansa baktığımızda ise 2.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6757 chipset bulunuyor. 4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatma çok çok zordur. Grafik işlemcisi ise Mali-T880’dir. Bu grafik işlemcisi ile yüksek çözünürlüklü oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

– Fotoğraf kalitesi iyi olunca mecburen dahili depolama hafızasıda yüksek olmalıdır. Bu modelde 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bana yetmz derseniz eğer microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– 4.5G hızı nasıl diyorsanız CAT 6 olduğu için saniyede 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

– Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelmektedir. Android 8.0 Oreo güncellemesi alıp almayacağı konusunda herhangi bir net bilgi yok fakat büyük bir ihtimal ile Casper modelleri arasında ilk güncelleme alacak olan model olacağını düşünüyoruz.

Parmak izi okuyucusunun da olduğu Casper VIA F2 modelinde 1875 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Casper VIA F2

Ekran Boyutu6.0 İnç
Ekran Çözünürlüğü720x1440 (HD+) Pixel
Piksel Yoğunluğu268 PPI
Ekran TeknolojisiIPS LCD
Ekran/Gövde OranıYüzde 75.6
Batarya Kapasitesi4000 mAh
Hızlı ŞarjEvet
Arka Kamera 13 MP
İkinci Arka Kamera5 MP
Ön Kamera20 MP
İkinci Ön Kamera8 MP
İşlemciMediaTek MT6757
CPU Frekansı 2.5 GHz
CPU Çekirdeği8 Çekirdek
Grafik İşlemcisiMali-T880 MP2
RAM4 GB
Dahili Depolama4 GB
Hafıza Kartı DesteğiVar
4.5G DesteğiCAT 6
RadyoYok
Parmak İzi OkuyucuVar
NFCYok
KızılötesiYok
Casper VIA F2 teknik özellikleri ve detayları
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberleri
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir