Casper VIA F2 özellikleri

Casper’ın amiral gemisi modeli diyebileceğimiz olan VIA F2 modeli 4 adet kamerası ile fotoğraf tutkunların büyük ilgisini gördü.

Fotoğraf çekmedeki başarısı ve diğer teknik özellikleri ile oldukça üst segment bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Teknoscrool olarak Casper VIA F2 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Sayfamızın en sonunda daha detaylı olan özelliklere bakabilirsiniz.

– Akıllı telefonda ekran büyüklüğü benim için önemli diyorsanız Casper VIA F2’de 6.0 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran 268 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 75.6’dır.

– Ekran büyük olunca mecburen batarya kapasiteside büyük oluyor. Bu modelde 4000 mAh’lık güçlü bir batarya yer almaktadır. Hızlı şarj desteğininde olduğunu hatırlatalım.

– Casper VIA F2 modeli televizyon reklamlarında da çok gördük. 4 kamerası ile reklamlarda gördüğünüz bu modelde 13 megapiksellik arka ana kamera ve 5 megapiksellik diğer arka kamera bulunuyor. Ana ön kamera çözünürlüğü 20 MP, ikinci ön kamera ise 8 MP’dir. VIA F2 kullanan kişiler selfie çekimlerinin çok çok iyi olduğunu belirtmektedir. Özçekim tutkunu iseniz kesinlikle bir denemeniz gerekiyor.

– Performansa baktığımızda ise 2.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6757 chipset bulunuyor. 4 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatma çok çok zordur. Grafik işlemcisi ise Mali-T880’dir. Bu grafik işlemcisi ile yüksek çözünürlüklü oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

– Fotoğraf kalitesi iyi olunca mecburen dahili depolama hafızasıda yüksek olmalıdır. Bu modelde 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bana yetmz derseniz eğer microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

– 4.5G hızı nasıl diyorsanız CAT 6 olduğu için saniyede 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

– Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelmektedir. Android 8.0 Oreo güncellemesi alıp almayacağı konusunda herhangi bir net bilgi yok fakat büyük bir ihtimal ile Casper modelleri arasında ilk güncelleme alacak olan model olacağını düşünüyoruz.

Parmak izi okuyucusunun da olduğu Casper VIA F2 modelinde 1875 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Casper VIA F2

Ekran Boyutu 6.0 İnç Ekran Çözünürlüğü 720x1440 (HD+) Pixel Piksel Yoğunluğu 268 PPI Ekran Teknolojisi IPS LCD Ekran/Gövde Oranı Yüzde 75.6 Batarya Kapasitesi 4000 mAh Hızlı Şarj Evet Arka Kamera 13 MP İkinci Arka Kamera 5 MP Ön Kamera 20 MP İkinci Ön Kamera 8 MP İşlemci MediaTek MT6757 CPU Frekansı 2.5 GHz CPU Çekirdeği 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 RAM 4 GB Dahili Depolama 4 GB Hafıza Kartı Desteği Var 4.5G Desteği CAT 6 Radyo Yok Parmak İzi Okuyucu Var NFC Yok Kızılötesi Yok

Casper VIA F2 teknik özellikleri ve detayları

Tasarım

Kamera

Batarya

Performans Özet Sonuç olarak baktığımızda Casper VIA F2 modeli incelenmesi gerekenler arasında yer alıyor. Batarya kapasitesinin daha büyük olması daha iyi olabilirdi. Fiyat olarak ise daha uygun olabilir. İlk çıktığı zaman 2099 TL civarında satılıyordu. 4.3

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