Casper VIA F2 otomatik arama ve cevaplama özelliği

Akıllı telefonlar artık birçok teknik özellikler ile gelmektedir.Casper VIA F2 modelinde olan bir özellikten bahsetmek istiyoruz.

Aslında birçok telefonda bulunuyor bu özellik fakat çoğu kişi bilmemektedir.Akıllı arama özelliği size büyük bir rahatlık sağlamaktadır.

Sistem Uygulamaları-Ayarlar- (Settings)-Daha fazla (More settings)-Akıllı Hareketler (Smart Gestures)-Akıllı arama’yı (Smart dial) seçiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra mesaj içeriği sayfasında, kişi bilgileri sayfasında yada arama geçmişi detayları sayfasındayken telefonu kulağınıza götürdüğünüzde telefon otomatik olarak kişiyi arayacaktır.Eğer sayfada birden fazla kişinin bilgileri bulunuyorsa otomatik olarak ilk numarayı arayacaktır.

Akıllı arama özelliği olur da akıllı cevap özelliği olmaz mı.

Sistem Uygulamaları Ayarlar (Settings)-Daha fazla (More settings)-Akıllı hareketler (Smart gestures)-Akıllı cevaplama’yı (Smart answer) seçiniz.Gelen aramada telefonu kulağınıza götürdüğünüzde otomatik olarak çağrıya cevap verilecektir.

Bu özellikler birçok kişi pek birşey ifade etmiyor.Bu özelliği aktif edeceğime manuel olarak arama yada cevap veririm yeterli diyor.

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