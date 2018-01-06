Casper VIA F2 fotoğraf çekimleri ile yorumlar

Casper VIA F2 modeli hakkında bir ziyaretçimiz teknik özelliklerinden bahsetmemizi ve yorumumuzu istemiştir.

Bizde elimizden geldiği kadar size tarafsız olarak görüşlerimizi sunmak istiyoruz.İlk olarak Casper VIA F2 teknik özelliklerinden bahsedelim.

6 inçlik dev bir ekran size rahat bir kullanım sunmaktadır.268 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 75.6’dır.Bu kadar büyük bir telefonu ise 4000 mAh kapasitesine sahip bir batarya desteklemektedir.Casper VIA F2 kamerasına baktığımızda da 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ikinci bir arka kamera bulunmaktadır.Selfie konusunda ön plana çıkan bu modelde 20 megapiksellik bir ön kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ikinci ön kamerası bulunuyor.Performansına geçtiğimizde ise 2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6757 yonga seti bulunuyor.4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğunu hatırlatalım.64 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz.Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü geliyor.Android 8.0 sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusunda da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.CAT 6 4.5G teknolojisi ve parmak izi okuyucusuda yer almaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda Casper VIA F2 modeli performans konusunda oldukça üstün bir modeldir.Ayrıca selfie çekmeyi seviyorsanız çok başarılı fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.Ön kamera donanımı çok kuvvetlidir.İnternetten baktığımız yorumlarda da ise ön kamerasının başarısından çok bahsedilmektedir.Casper VIA F2 modeli 2029 TL’den satılıyor.Büyük ekranlı bir telefon, performans ve selfie çekimleri iyi olsun diyorsanız incelemeniz gereken bir model olduğunu hatırlatalım.

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