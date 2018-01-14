Casper VIA F1 fotoğraf gizleme özelliği

Casper VIA F1 modelinde çektiğiniz resimleri şifreleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

Akıllı telefonlarda en çok özel bölüm kesinlikle galerimizdir.Fotoğraflarımızın güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.Akıllı telefonlara indirdiğimiz uygulamalar yada oyunlar sizden birçok izin istemektedir.Galeri ile alakası olmayan bir uygulama sizin fotoğraflarınıza rahatlıkla ulaşabilir.Casper VIA F1 modelinde bu tarz işlemleri engellemek için resim şifreleme özelliği bulunmaktadır.Bu sayede istenmeyen kişiler fotoğraflarınıza ulaşamıyacaktır.

Bir resmi şifrelemek için: Bir resmi klasörlerken “Şifre(Encrypt)” seçeneğine dokununuz.Resiim şifrelenecek ve özel albümde saklanacaktır.

Özel albümü göstermek için: Özel albüme girmek için iki parmağınızla aşağı doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca şunu hatırlatmak istiyoruz.Casper VIA modelerinde fotoğraf sildiğiniz zaman çöp kutusunda yedi gün süreyle kalmaktadır.Bu süre içinde fotoğrafınızı gerei alabilirsiniz.Yanlışlıkla sildiğiniz zaman bu özellik işinizi görecektir.7 gün geçtikten sonra malesef fotoğrafa tekrardan ulaşamazsınız.

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