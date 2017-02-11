Casper VIA E2 özellikleri ile beğenildi

Casper VIA E2 yorumları ve teknik özellikleri hakkında araştırma yapıyorsanız bu yazımız size göredir.,

İsmail isimli bir ziyaretçimiz bizden Casper VIA E2 modeli almayı düşündüğünü ve bu telefon hakkında bizlerden bilgi istemiştir.Bizde Casper VIA E2 teknik özelliklerine bakmak istedik.İlk bakışta 5.5 inçlik 267 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.

Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 70.6’lık bir oran görmekteyiz.Batarya kapasitesi olarak ise gayet tatmin edicidir.4000 mAh’lık bir batarya ile ön plana çıkan Casper VIA E2 modelinde malesef değiştirelemez batarya bulunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.

İşlemci gücü olarak ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga seti bulunmaktadır.3 GB RAM ile gayet hızlı ve akıcı işlemler siz bekliyor.32 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasiteyi artırabilirsiniz.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Android 6.0 Marhsmallow sürümü ile yüklü gelmektedir.

Parmak izi okuyucusuda olan Casper VIA E2 modeli 1039 TL ile 1059 TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahiptir.

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