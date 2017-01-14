Casper VIA E1 teknik özellikleri ve yorumları nasıl?

Akıllı telefona çok fazla para vermek istiyorsanız bu modeli incelemenizde fayda var.

Casper VIA E1 modeli fiyatına göre dikkat çeken bir akıllı telefon olduğunu belirtelim.4.5G destekleyen bir model arıyorsanız ve fazla para vermek istemiyorsanız Casper VIA E1 modelini sizler için incelemek istedik.İlk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.İdeal bir ekran boyutu olan bu modelde 2500 mAh’lık bir batarya bulunmaktadır.

Değiştirebilir bataryası bulunmazken,hızlı şarj desteğide bulunmamaktadır.Casper VIA E1 işlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6735 yonga seti bulunmaktadır.

2 GB RAM ile başarılı bir hız sağlayan bu modelde 16 GB’Lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstra takılabilen microSD hafıza kartı ile kapasitesini 64 GB‘a kadar artırabilirsiniz.Casper VIA E1 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.Parmak izi okuyu özelliği ile fiyatına göre oldukça başarılı bir telefondur.Casper VIA E1 modeli 699 TL‘den satılmaktadır.

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