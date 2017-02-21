Casper VIA A1 Plus avantajları ve dezavantajları

Casper VIA A1 Plus yorumları arıyorsanız sizelere güzel bir yazı hazırlamak istedik.
Casper VIA A1 Plus modeli üstün özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çekmektedir.Teknoscrool olarak Casper VIA A1 Plus’ın artı ve eksi yönlenlerinden bahsetmek istiyoruz.
Avantajları:
- İlk olarak 5.5 inçlik en çok tercih edilen ekran boyutununun kullanıldığını görüyoruz.Sadece boyut değil, 401 PPI Piskel yoğunluğundaki AMOLED ekranı ile oldukça canlı ve net görüntüler vermektedir.Akıllı telefonlarda artık ekran/gövde oranına dikkat ediyoruz.Kullanıcılar genellikle yüzde 70 üzerine bakmaktadır.Casper VIA A1 Plus modelinde yüzde 72.72’lik oldukça iyi bir oran bulunmaktadır.
- Akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi ise şarj sürelerinin az gitmesidir.VIA A1 Plus modelinde 5000 mAh’lık bir batarya bulunması ile şarj sıkıntısı çekenlerin imdadına yetişecektir.Bu batarya kapasitesi ile en aktif bir kullanımda bile çok rahat 1.5 günü rahatça devirebilirsiniz.Hızlı şarj özelliğide büyük önem katmaktadır.
- Hafıza konusunda baktığımızda da 128 GB’lık dahili depolama görüyoruz.Bu rakam oldukça iyidir.MicroSD kart desteği bulunuyor fakat hafıza kartı almanıza gerek kalmayacak diyebiliriz.
- 4 GB RAM ile oldukça akıcı ve hızlı bir kullanım yaşayabilirsiniz.Takılmadan ve yavaşlamadan bir telefon kullanmanın tadı ayrıdır.
- Günümüzde artık internet hızı önemlidir.VIA A1 Plus modelinde CAT 6 bulunmaktadır.Yani saniyede ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.
- Bu modelde Kızılötesi özelliği bulunuyor.Eskiden kızılötesini dosya aktarımında kullanıyorduk.Günümüzde ise sadece uzaktan kumanda da kullanmaktayız.Çok önemli bir özellik olmayabilir diyebilirsiniz fakat olduğunda da kullanmaktan keyif alıyoruz.
Dezavantajları
- Üst segment bir telefon olduğu için çok fazla bir dezavantajı bulunmuyor diyebiliriz.Gördüğümüz kadarıyla daha iyi bir işlemci ve 200 TL’lik bir fiyat indirimi olsa tadından yenmezdi.Fiyat konusu genellikle kullanıcıların en çok dikkat ettiği kısımdır.Özelliklerine göre diğer modeller ile kıyasladığınızda fiyatını uygun.Fakat daha uygun bir fiyat talebi artırabilir.
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